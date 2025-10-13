WhatsApp lança recurso que usa IA para resumir mensagens não lidas no Brasil

O WhatsApp anunciou hoje que os resumos de mensagens, recurso anunciado originalmente um junho, está sendo expandido hoje para mais idiomas e mercados, incluindo o português do Brasil.

Empurrado pela Meta AI, ele resume as mensagens não lidas de uma conversa “de forma rápida e privada”, segundo o mensageiro.

Em um comunicado à imprensa publicado há pouco, o WhatsApp ressaltou que novidade é baseada na tecnologia de Processamento Privado da Meta, o que garante que ninguém na empresa possa ler os seus resumos.

Especialmente úteis no caso de conversas em grupo, os resumos de mensagens podem ser gerados ao tocar no alerta de mensagens não lidas (aquele com o número total de recados pendentes) ao abrir uma conversa.

Além disso, os outros integrantes do grupo não ficam sabendo que você gerou um resumo. “Isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo”, diz o WhatsApp.

No WhatsApp, nós acreditamos que você sempre deve ter o controle da sua experiência. É por esse motivo que os recursos de Processamento Privado, como os resumos de mensagens, são opcionais e ficam desativados por padrão. Você escolhe se quer usar esses recursos e pode usar a privacidade avançada da conversa para selecionar quais conversas podem ser compartilhadas com os recursos de IA.

Ainda de acordo com o mensageiro, os resumos de mensagens chegarão a mais pessoas em breve. A equipe do app também pretende adicionar suporte a mais idiomas no futuro.