Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

WhatsApp lança recurso que usa IA para resumir mensagens não lidas no Brasil

Bruno Cardoso
13/10/2025 • 17:58
Divulgação/WhatsApp

O WhatsApp anunciou hoje que os resumos de mensagens, recurso anunciado originalmente um junho, está sendo expandido hoje para mais idiomas e mercados, incluindo o português do Brasil.

Publicidade

Empurrado pela Meta AI, ele resume as mensagens não lidas de uma conversa “de forma rápida e privada”, segundo o mensageiro.

Em um comunicado à imprensa publicado há pouco, o WhatsApp ressaltou que novidade é baseada na tecnologia de Processamento Privado da Meta, o que garante que ninguém na empresa possa ler os seus resumos.

Especialmente úteis no caso de conversas em grupo, os resumos de mensagens podem ser gerados ao tocar no alerta de mensagens não lidas (aquele com o número total de recados pendentes) ao abrir uma conversa.

Publicidade

Além disso, os outros integrantes do grupo não ficam sabendo que você gerou um resumo. “Isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo”, diz o WhatsApp.

No WhatsApp, nós acreditamos que você sempre deve ter o controle da sua experiência. É por esse motivo que os recursos de Processamento Privado, como os resumos de mensagens, são opcionais e ficam desativados por padrão. Você escolhe se quer usar esses recursos e pode usar a privacidade avançada da conversa para selecionar quais conversas podem ser compartilhadas com os recursos de IA.

Ainda de acordo com o mensageiro, os resumos de mensagens chegarão a mais pessoas em breve. A equipe do app também pretende adicionar suporte a mais idiomas no futuro.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

★ Economize em viagens e ganhe até R$100 com a Revolut!
Posts relacionados