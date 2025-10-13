WhatsApp testa barra lateral no iPad e links para perfis do Facebook

O WhatsApp para iPad se tornará mais parecido com o aplicativo da Meta para macOS. Conforme visto pelo WABetaInfo na versão beta 25.29.10.72 do software, disponível no TestFlight, ele ganhará a mesma barra lateral presente no app para os computadores da Maçã.

Como pode ser visto na imagem abaixo, a barra lateral do iPad será bastante proeminente e facilitará a troca rápida entre diversas seções do app — incluindo as telas de Conversas, Ligações, Comunidades (essa, não disponível ainda no macOS), Atualizações e Configurações.

Atualmente, vale recordar, o WhatsApp para iPadOS já conta com uma barra para essas opções, mas ela é a mesma do aplicativo projetado para o iOS e fica limitada ao espaço inferior da lista de chats. Agora, ela ocupa toda a extensão vertical do app, ficando mais acessível.

Link para perfil do Facebook

Outra novidade em testes no mensageiro descoberta pelo site é a possibilidade de adicionar um link para o seu perfil do Facebook no WhatsApp — uma expansão do recurso que já permite há algum tempo a adição de links para perfis do Instagram ao mensageiro.

Assim como com o Instagram, será possível adicionar tanto links de forma direta quanto links verificados com a Central de Contas da Meta, os quais comprovam que você é realmente o dono da conta anexada com um rótulo destacando se tratar de um perfil verificado.