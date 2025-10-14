Navegue

Apple detalha iniciativas em energia renovável na Europa e China

Douglas Nascimento
14/10/2025 • 12:26
Comprometida com a promessa de ser uma empresa 100% neutra em carbono até 2030, a Apple anunciou hoje novas iniciativas ambientais relacionadas a energias renováveis na Europa, bem como destacou alguns de seus avanços nessa seara na China.

A Maçã revelou que está investindo significativamente em novos parques solares e eólicos em vários países do Velho Mundo — incluindo Grécia, Itália, Letônia, Polônia e Romênia —, bem como em uma usina solar já em operação na Espanha.

Esses projetos, segundo a empresa, adicionarão 650 megawatts (MW) de capacidade de energia renovável às redes elétricas europeias — um montante que será suficiente pra gerar mais de 1 milhão de megawatt-hora (MWh) de eletricidade limpa no continente até 2030.

Com um financiamento avaliado em mais de US$600 mil, a empresa quer que seus investimentos em energia limpa equivalham a 100% da eletricidade usada para alimentar os seus dispositivos até 2030 — uma meta que fica mais próxima com essas novas iniciativas.

Pulando para a China, a Maçã afirmou que mais de 90% da produção de seus dispositivos no país já é feita com energia renovável — algo que só foi possível graças à colaboração de mais de 100 fornecedores chineses que migraram para fontes limpas nos últimos anos.

Fornecedores da empresa também se juntaram para formar o Fundo de Infraestrutura de Energia Renovável da China, o qual é avaliado em 10 bilhões de yuans (aproximadamente R$7,7 bilhões) e tem como objetivo financiar a construção de infraestrutura de energia limpa em todo o país.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
