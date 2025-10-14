Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple provoca lançamento de MacBook Pro com chip “M5” em teaser enigmático

Bruno S. Gentile
14/10/2025 • 17:17
Divulgação/Apple
Teaser de possível MacBook Pro com chip M5

O vice-presidente sênior de marketing global da Apple, Greg Joswiak, publicou hoje um teaser que indica a chegada de um novo Mac. Em um vídeo curto compartilhado no X (antigo Twitter), o executivo escreveu a frase, em inglês, “Mmmmm… algo poderoso está chegando”, acompanhada da mensagem “EM BREVE”.

Publicidade

A publicação exibe brevemente a silhueta do que parece ser um MacBook Pro formando a letra “V“, provavelmente em referência ao número 5 em algarismos romanos — o que vem sendo interpretado como uma alusão direta ao chip “M5“, próxima geração do processador Apple Silicon.

O uso de cinco letras “M” na legenda reforçam a mesma ideia.

Mmmmm… algo poderoso está chegando”

Rumores já apontavam que a Apple poderá lançar o novo MacBook Pro de 14 polegadas com chip “M5” ainda esta semana. O modelo possivelmente não trará grandes mudanças externas, mas marcará a estreia do novo chip. As versões “M5 Pro” e “M5 Max” são esperadas apenas para 2026.

Publicidade

Posts relacionados

Além do laptop, a companhia de Cupertino pode apresentar novos iPads Pro e Vision Pro equipados com o mesmo chip, além de possíveis atualizações em outros produtos, como a Apple TV 4K e o HomePod mini.

O teaser mantém a tradição da Maçã de antecipar anúncios com mensagens enigmáticas para criação de expectativa, ainda que rumores sobre os possíveis lançamentos sempre circulem em detalhes antes dos comunicados oficiais.

Seguiremos acompanhando.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

★ OPPO Reno14 e Reno14 F: a dupla dinâmica para transformar as suas festas em memórias
Próx. Post

Leilão da Receita Federal em BH tem iPhone 16 Pro Max por R$4.200
Posts relacionados