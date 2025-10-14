Apple provoca lançamento de MacBook Pro com chip “M5” em teaser enigmático

O vice-presidente sênior de marketing global da Apple, Greg Joswiak, publicou hoje um teaser que indica a chegada de um novo Mac. Em um vídeo curto compartilhado no X (antigo Twitter), o executivo escreveu a frase, em inglês, “Mmmmm… algo poderoso está chegando”, acompanhada da mensagem “EM BREVE”.

A publicação exibe brevemente a silhueta do que parece ser um MacBook Pro formando a letra “V“, provavelmente em referência ao número 5 em algarismos romanos — o que vem sendo interpretado como uma alusão direta ao chip “M5“, próxima geração do processador Apple Silicon.

O uso de cinco letras “M” na legenda reforçam a mesma ideia.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025 “Mmmmm… algo poderoso está chegando”

Rumores já apontavam que a Apple poderá lançar o novo MacBook Pro de 14 polegadas com chip “M5” ainda esta semana. O modelo possivelmente não trará grandes mudanças externas, mas marcará a estreia do novo chip. As versões “M5 Pro” e “M5 Max” são esperadas apenas para 2026.

Além do laptop, a companhia de Cupertino pode apresentar novos iPads Pro e Vision Pro equipados com o mesmo chip, além de possíveis atualizações em outros produtos, como a Apple TV 4K e o HomePod mini.

O teaser mantém a tradição da Maçã de antecipar anúncios com mensagens enigmáticas para criação de expectativa, ainda que rumores sobre os possíveis lançamentos sempre circulem em detalhes antes dos comunicados oficiais.

Seguiremos acompanhando.

