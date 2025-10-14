Apple TV: Eddy Cue diz que número de assinantes é significativamente maior do que as estimativas sugerem

O chefe de serviços da Apple, Eddy Cue, concedeu recentemente uma entrevista ao podcast “The Town” na qual ele falou um pouco mais sobre o recém-renomeado Apple TV.

Um dos principais tópicos dessa conversa (que ainda será publicada) foi a popularidade do serviço da Maçã — detalhe que com frequência vira alvo de especulação, já que a empresa não costuma divulgar dados como indicies de audiência e número de assinantes.

Em uma newsletter com um sneak peek do novo episódio, o entrevistador Matt Belloni toca no assunto do número total de assinantes do Apple TV, citando logo em seguida a estimativa de que o serviço conta com algo em torno de 45 milhões de usuários.

Como era esperado, Cue se recusou a divulgar números específicos, mas garantiu ao apresentador do podcast que a contagem real “é significativamente maior que isso” — o que não revela muita coisa, mas já é algo raro vindo de um executivo da Apple.

Ele, no entanto, admitiu que o Apple TV chegou a perder um pouco mais de espaço para os seus concorrentes do que gostaria há alguns anos, algo que ele atribuiu a crises recentes em Hollywood e no mundo:

Olha, é muito mais difícil do que parece. Eu não previ ficar fora de produção por um ano e meio [muito provavelmente em referência à pandemia de COVID-19] , não previ uma greve de nove meses sob esse ponto de vista, então estávamos um pouco mais atrasados ​​do que eu gostaria de estar. Mas onde estamos hoje é ótimo.

Como destacado pelo 9to5Mac, a Netflix — líder absoluta no mercado de streaming de filmes e séries — conta atualmente com algo em torno de 300 milhões de assinantes em todo o mundo, o que significa que, caso o Apple TV conte com algo próximo de 100 milhões de usuários, é possível afirmar que ele ocupa hoje a segunda prateleira desse setor.

Lançado em 2019 (na época, ainda como “Apple TV+”), o Apple TV tem tido um bom ano. Desde janeiro, o serviço já emplacou produções de sucesso como a segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) e “O Estúdio” (“The Studio”) — sem contar, é claro, a estreia de “F1 — O Filme”, que se tornou a maior da história do serviço.

O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

