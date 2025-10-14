Apple TV libera trailer de “The Family Plan 2”, com Mark Wahlberg

O Apple TV liberou hoje o trailer de “The Family Plan 2”, sequência de “Plano em Família” (“The Family Plan”) protagonizada por Mark Wahlberg e que chegará ao catálogo do serviço de streaming em 21 de novembro.
O longa, vale ressaltar, se passará no Natal e mostrará Dan Morgan (Wahlberg) sendo atormentado por seu passado “de maneiras inesperadas” naquelas que deveriam ser as férias perfeitas para ele e sua família.
Confira o trailer:
Dirigido por Simon Cellan Jones e produzido pela Skydance Media, o filme conta também com Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby e Kit Harington em seus papéis principais.
O roteiro, por sua vez, é de David Coggeshall, enquanto Wahlberg, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Stephen Levinson atuam como produtores e John G. Scotti como produtor executivo.
O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
