The Family Plan 2 — Official Trailer | Apple TV
Apple TV libera trailer de “The Family Plan 2”, com Mark Wahlberg

Douglas Nascimento
14/10/2025 • 11:35
O Apple TV liberou hoje o trailer de “The Family Plan 2”, sequência de “Plano em Família” (“The Family Plan”) protagonizada por Mark Wahlberg e que chegará ao catálogo do serviço de streaming em 21 de novembro.

O longa, vale ressaltar, se passará no Natal e mostrará Dan Morgan (Wahlberg) sendo atormentado por seu passado “de maneiras inesperadas” naquelas que deveriam ser as férias perfeitas para ele e sua família.

Confira o trailer:

YouTube video

Dirigido por Simon Cellan Jones e produzido pela Skydance Media, o filme conta também com Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby e Kit Harington em seus papéis principais.

O roteiro, por sua vez, é de David Coggeshall, enquanto Wahlberg, David EllisonDana Goldberg, Don GrangerStephen Levinson atuam como produtores e John G. Scotti como produtor executivo.

O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
