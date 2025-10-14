Navegue

Como desativar as Atividades ao Vivo do iPhone no Mac

Pedro Henrique Nunes
14/10/2025 • 08:00
Com o macOS Tahoe 26, a Apple passou a permitir que os usuários acompanhem as Atividades ao Vivo (Live Activities) dos seus aplicativos do iPhone também no Mac, na área da barra de menus.

Isso é muito útil para acompanhar um pedido de delivery de comida, uma corrida de um app de transporte particular ou um placar de um jogo, por exemplo. Mas, se você não quiser, a Apple possibilita desativá-las completamente. Veja como fazer! 👨‍💻

YouTube video

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Notificações”, na barra lateral esquerda.

Na seção “Central de Notificações”, escolha “Permitir notificações do iPhone” e desmarque “Permitir Atividades ao Vivo do iPhone”.

Fácil, não?! 🙂

