Como visualizar os apps do Mac em formato de lista no Spotlight

O macOS Tahoe 26 trouxe uma mudança polêmica para quem usa o Mac. Ele substituiu o Launchpad (que estava presente no sistema desde o Mac OS X Lion, em 2011).

Em seu lugar, há um novo ícone no Dock do sistema, dedicado a mostrar todos os aplicativos instalados na máquina – em ordem alfabética, com sugestões na parte superior e divisões por categorias.

Por padrão, os ícones são mostrados em formato de grade, mas é possível mudar isso para uma lista. Veja como alterar! 👨‍💻

Clique no ícone “Apps”, no Dock; Vá até o botão com três pontinhos, no canto superior direito da janela; Escolha “Lista”.

Simples, não?! 🙂