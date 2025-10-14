Navegue

Leitura de 1 minuto

Como visualizar os apps do Mac em formato de lista no Spotlight

Pedro Henrique Nunes
14/10/2025 • 07:30
Visualização de apps no macOS Tahoe 26

O macOS Tahoe 26 trouxe uma mudança polêmica para quem usa o Mac. Ele substituiu o Launchpad (que estava presente no sistema desde o Mac OS X Lion, em 2011).

Publicidade

Em seu lugar, há um novo ícone no Dock do sistema, dedicado a mostrar todos os aplicativos instalados na máquina – em ordem alfabética, com sugestões na parte superior e divisões por categorias.

YouTube video

Por padrão, os ícones são mostrados em formato de grade, mas é possível mudar isso para uma lista. Veja como alterar! 👨‍💻

  1. Clique no ícone “Apps”, no Dock;
  2. Vá até o botão com três pontinhos, no canto superior direito da janela;
  3. Escolha “Lista”.
Visualização de apps no macOS Tahoe 26

Simples, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
