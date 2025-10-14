Navegue

Leitura de 1 minuto

Como personalizar o relógio do Protetor de Tela e da Tela Bloqueada no Mac

Pedro Henrique Nunes
14/10/2025 • 07:00
Divulgação/Apple
Tela Bloqueada do macOS Tahoe 26 num MacBook Pro

Assim como já ocorre com o iOS/iPadOS há alguns anos, a Apple permite mudar a aparência do relógio no Protetor de Tela e na Tela Bloqueada de Macs — a partir do macOS Tahoe 26.

Além de escolher uma fonte, é possível ajustar a espessura dela, escolher se deseja exibir o horário no Protetor de Tela e na Tela Bloqueada, apenas na Tela Bloqueada ou nunca.

Veja como personalizar isso! 👨‍💻

YouTube video
  1. Abra os Ajustes do Sistema;
  2. Clique em “Imagem de Fundo”, na barra lateral esquerda;
  3. Selecione “Aparência do Relógio…”;
  4. Escolha uma das fontes disponibilizadas, controle a espessura dela e onde deseja exibir o relógio (no menu suspenso “Mostrar relógio grande”).

Simples, não?! 🕘

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
