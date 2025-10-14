Como personalizar o relógio do Protetor de Tela e da Tela Bloqueada no Mac

Assim como já ocorre com o iOS/iPadOS há alguns anos, a Apple permite mudar a aparência do relógio no Protetor de Tela e na Tela Bloqueada de Macs — a partir do macOS Tahoe 26.

Publicidade

Além de escolher uma fonte, é possível ajustar a espessura dela, escolher se deseja exibir o horário no Protetor de Tela e na Tela Bloqueada, apenas na Tela Bloqueada ou nunca.

Veja como personalizar isso! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema; Clique em “Imagem de Fundo”, na barra lateral esquerda; Selecione “Aparência do Relógio…”; Escolha uma das fontes disponibilizadas, controle a espessura dela e onde deseja exibir o relógio (no menu suspenso “Mostrar relógio grande”).

Simples, não?! 🕘