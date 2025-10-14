Executivos da Apple falam sobre a nova câmera frontal dos iPhones 17/Air em entrevista

As câmeras dos iPhones costumam receber bastante atenção sempre que uma nova linha de dispositivos é apresentada. Neste ano, porém, esses componentes assumiram um protagonismo ainda mais evidente com adição de recursos como Palco Central (Center Stage) à câmera de selfies dos iPhones 17/Air, que permite tirar fotos no modo paisagem mesmo quando o aparelho está sendo segurado na vertical.

Prova disso é uma entrevista recente concedida por Jon McCormack, vice-presidente de Câmera e Fotos da Apple, e Megan Nash, gerente de produto da empresa para o iPhone, as quais focaram, em grande parte, nessa nova capacidade dos iPhones mais recentes.

Ao BW Businessworld, McCormack explicou que a escolha por um sensor “quadrado” faz parte de uma iniciativa da sua equipe para eliminar fricções no uso da câmera frontal:

Vemos paus de selfie; vemos pessoas mudando para a câmera ultra-angular de 0,5x; vemos pessoas rotacionando o iPhone para a posição horizontal; e até vemos pessoas entregando o iPhone para a pessoa mais alta do grupo para obter a extensão máxima do braço antes de tirar uma selfie. O que acontece aqui é que nossos usuários estão tentando fazer a câmera funcionar para eles, mas sabíamos que poderíamos fazer melhor… e se a câmera pudesse simplesmente entender o que você está tentando capturar e fazer esses ajustes para você?

Embora pareça uma solução simples, a adoção desse sensor quadrado demandou anos de pesquisa e desenvolvimento por parte dos engenheiros da Maçã, que também se debruçaram nas capacidades do Apple Silicon para desbloquear outras possibilidades de fotografia/videografia, segundo Nash:

Anos antes, pensávamos que essa nova câmera frontal precisaria da interface de câmera de alta velocidade da Apple [Apple Camera Interface]. Então, o A19 e o A19 Pro usam a ACI para transferir dados com eficiência entre o sensor de imagem e o chip. Isso foi especialmente importante para experiências como a Captura Dupla, que usa as câmeras frontal e traseira. Então, na verdade, a magia dessas experiências é resultado do hardware, do software e do chip da Apple.

As melhorias implementadas na câmera de selfies dos novos aparelhos, de acordo com McCormack, também permitiram que a Apple trouxesse parte dos truques usados no modo Ação (Action Mode), que mantém a imagem estável mesmo durante gravações mais desafiadoras, para o sensor frontal, garantindo vídeos sem tremedeiras:

Nosso objetivo com a câmera do iPhone é sempre torná-la invisível. Conseguimos isso usando a grande região de overscan no sensor para permitir essa estabilidade incrível… O campo de visão maior e o sensor de alta resolução nos permitem usar o modo Ação automaticamente sempre que você captura um vídeo de selfie. Você nem precisa ligá-lo, o que significa que você pode só caminhar, andar de bicicleta ou correr e saber que seu vídeo ficará ótimo.

E você, o que tem achado das melhorias de câmera dos novos iPhones? Comente abaixo!

A entrevista completa pode ser conferida nessa página.

