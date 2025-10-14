Firefox agora suporta perfis para separar favoritos, histórico, senhas e mais

Recurso já presente em navegadores como o Safari e o Chrome (neste, há bastante tempo), os perfis estão chegando ao Firefox, que era um dos grandes navegadores que ainda não contavam com algo do gênero.

Publicidade

Como em outros browsers, cada perfil no Firefox armazena favoritos, senhas, configurações e dados de navegação em um contexto separado, permitindo manter as coisas do trabalho independentes das pessoais, por exemplo.

Podendo ser acessados e criados a partir da barra de ferramentas, os perfis podem ser personalizados com um nome, tema, avatar e com uma cor específica, sendo ideais para ajudar na identificação do perfil em uso no momento.

Cada perfil pode ser associado a uma conta diferente da Mozilla — o que possibilita sincronizar dados de um novo perfil com uma conta conectada em outro dispositivo, ao mesmo tempo que evita a fusão acidental de dados.

Publicidade

Caso você queira separar apenas dados de navegação em diferentes espaços e manter o mesmo perfil da Mozilla, há a extensão Multi-Account Containers, a qual poderá ser usada em um único perfil do Firefox para tal finalidade.

Os perfis do Firefox, por ora, estão disponíveis apenas na versão para desktop do navegador.