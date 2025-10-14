Navegue

Leitura de 1 minuto

Gemini agora pode marcar reuniões para você diretamente pelo Gmail

O Google Meet também ganhou novos filtros de maquiagem
Luiz Gustavo Ribeiro
14/10/2025 • 15:57
Gemini marcando reuniões no Gmail

O Google divulgou hoje um novo recurso do Gemini no Gmail chamado “Help me schedule” (algo como “Ajude-me a agendar”). Com ele, a IA detectará quando você estiver tentando agendar um horário em um email e exibirá um botão que facilita esse processo.

Publicidade

Assim, o Gemini sugerirá automaticamente os horários ideais com base na sua agenda e no contexto do email. Por exemplo, se alguém solicitar uma reunião de 30 minutos na próxima semana, a IA recomendará horários que se ajustem à sua disponibilidade.

Gemini marcando reuniões no Gmail

Você pode personalizar os horários sugeridos pelo Gemini removendo ou adicionando opções adicionais e inseri-las diretamente na sua mensagem do Gmail. Assim que o destinatário receber o email e selecionar um horário que seja conveniente para ele, um convite será adicionado automaticamente aos calendários de ambas as pessoas.

Segundo o Google, a princípio esse recurso oferecerá suporte apenas ao agendamento entre duas pessoas, não a grupos. A novidade está sendo liberada gradualmente para assinantes do Workspace e dos planos Google AI Pro/Ultra e Gemini Business/Enterprise.

Filtros de maquiagem no Meet

No Google Meet, um recurso lançado em 2023 que melhora sua aparência em chamadas foi aprimorado e agora oferece 12 novas opções de maquiagem de estúdio, com uma variedade de opções, desde um toque profissional e elegante até um toque mais expressivo.

Filtros de maquiagem no Meet

Assim como a versão original, o recurso vem desativado por padrão e pode ser ativado pelo usuário tanto na web quanto em dispositivos móveis. Além disso, suas preferências serão salvas para reuniões futuras.

As novas opções estão disponíveis para assinantes do Google Workspace e do Google One.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
