Instagram limitará certos conteúdos para adolescentes por padrão

A Meta está promovendo uma grande mudança para as Contas de Adolescente do Instagram — mais especificamente sobre os conteúdos que elas apresentam aos usuários salvaguardados.

De acordo com a empresa, agora as Contas de Adolescente apresentarão por padrão apenas conteúdos que seriam enquadrados como PG-13 pela classificação de filmes da Motion Picture Association (MPA).

Isso significa que o Instagram só mostrará conteúdos que não sejam considerados inadequados para menores de 13 anos, restringindo coisas como violência, conotação sexual, etc.

A decisão final sobre os conteúdos apresentados, no entanto, será dos pais ou responsáveis — que poderão a qualquer momento mudar a classificação de exibição para as contas de seus filhos.

Caso desejem, eles poderão permitir que os adolescentes vejam conteúdos na classificação LC (equivalente ao “livre para todos os públicos”) ou MC (para maiores de idade, mas ainda com algumas restrições).

A Meta também passará a ocultar ou não recomendar publicações com linguagem forte, acrobacias arriscadas ou conteúdos que possam incentivar comportamentos prejudiciais (como uso de drogas).

Adolescentes também não poderão mais seguir ou interagir com contas que costumam compartilhar conteúdos inadequados ou pesquisar por tópicos sensíveis (como gore ou álcool) na busca.

Obviamente, menores de 18 anos poderão mentir sobre sua idade na hora de criar uma conta, mas a Meta está usando inteligência artificial para tentar identificar esses usuários e enquadrá-los nas regras.

As mudanças começarão a chegar gradualmente para as Contas de Adolescente na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido a partir de hoje e serão lançadas globalmente no futuro.