Instagram testa novo design e gestos para sua barra de abas no iOS

O Instagram está testando algumas novidades para a sua barra de abas, as quais deixarão o app mais consistente com a nova linguagem de design do iOS e também tornarão mais acessíveis alguns dos recursos mais utilizados do software.

A primeira novidade sobre a qual falaremos, descoberta pelo leaker Alessandro Paluzzi, é adoção do Liquid Glass na barra inferior, a qual passará a ter uma aparência arredondada, como em outros aplicativos, a “flutuar” sobre o app.

#Instagram is working on a Liquid Glass-style redesign of its tab bar on #iOS 👀 pic.twitter.com/tSPgVScpfK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 14, 2025 O #Instagram está trabalhando em um redesign no estilo Liquid Glass para a sua barra de abas no #iOS 👀

Caso seja mesmo lançada exclusivamente para o iOS, essa novidade distanciará um pouco a interface do app em relação à que temos no Android (atualmente elas são bem uniformes) — algo que acontece desde sempre com o WhatsApp.

Outra novidade — essa provavelmente sendo preparada para os dois sistemas — é uma mudança nas opções da barra e uma reordenação dos elementos já presentes, algo que foi anunciado recentemente pelo chefão da plataforma, Adam Mosseri.

A partir de hoje, você verá uma opção para experimentar as novas abas do Instagram. A primeira ainda é [para os] Stories e o Feed, os Reels é a segunda aba, as DMs são agora a terceira, e agora você pode deslizar entre as abas. Estamos organizando o app em torno do que as pessoas mais usam nele, que tem sido cada vez mais reels e mensagens diretas. Eu sei que pode demorar para se acostumar a estes tipos de mudanças, e por isso estamos dando às pessoas a opção de experimentar isto antes de implementarmos. Se decidir optar por entrar, me conta o que acha.

A aba de composição, por exemplo, será substituída pela de mensagens (atualmente no topo, ao lado das curtidas), enquanto a aba de Reels (que ganhará um novo ícone) agora será a segunda — o que facilitará seu acesso por parte dos usuários.

Como dito por Mosseri na publicação, a mudança não será implementada bruscamente, de modo que os usuários podem optar de início por testar ou não a novidade — que deverá ser efetivada futuramente pela plataforma.