Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
ID 404841055 © Ifeelstock | Dreamstime.com
iPhone 17 Pro Max em loja

iPhones 17 fortaleceram vendas da Apple globalmente no 3º trimestre de 2025, segundo a IDC

Bruno S. Gentile
14/10/2025 • 15:21
Leitura de 3 minuto

A demanda pelo iPhones 17/Air fez a Apple registrar o melhor desempenho global de julho a setembro de sua história recente, segundo dados preliminares da International Data Corporation (IDC) divulgados nesta semana. A empresa comercializou 58,6 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma alta de 2,9% em reação ao mesmo período de 2024.

Publicidade

A Apple reduziu a distância para a Samsung, que segue na liderança com 61,4 milhões de unidades e 19% de participação de mercado, contra 18,2% da Maçã. O resultado foi impulsionado pela forte procura pelos modelos da linha iPhone 17, cujas pré-vendas superaram as da geração anterior, segundo a IDC.

EmpresaRemessas | 3T25 (milhões)Participação de mercado | 3T25 Remessas |
3T24 (milhões)		Participação de mercado |
3T24 		Variação anual
1. Samsung61,419,0%57,718,4%+6,3%
2. Apple58,618,2%57,018,1%+2,9%
3. Xiaomi43,513,5%42,813,6%+1,8%
4. Transsion29,29,0%25,78,2%+13,6%
5. vivo28,88,9%27,08,6%+6,9%
Outras101,231,4%104,533,2%–3,2%
Total322,7100%314,6100%+2,6%
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

O crescimento é atribuído à combinação de inovações em hardware e software, além de modelos de financiamento e programas de troca que tornaram o processo de upgrade mais acessível. A consultoria destaca que, mesmo com incerteza econômicas e tarifas, a demanda por smartphones premium permanece forte.

Cenário na China

Na China, o iPhone 17 se destacou ao superar o Xiaomi 17 em volume de vendas. Analistas indicam que a concorrente chinesa foi levada a reduzir suas metas de remessa em cerca de 20% após uma procura abaixo do esperado pelo seu modelo padrão.

Atualização e análise da série Xiaomi 17: corte de remessas, desafios e caminhos de volta ao crescimento.

1. Corte no plano de remessas: Minhas últimas pesquisas do setor apontam para um corte significativo de ~20% nas remessas da série Xiaomi 17 (de uma meta original de ~10 milhões de unidades). Se não houver novos aumentos nos preços ou no marketing daqui para frente, as remessas totais da série 17 podem ficar abaixo das ~8 milhões de unidades da série 15.

2. Mudanças após o corte: O corte se deve principalmente à demanda mais fraca do que o esperado pelo modelo padrão. Esperava-se que representasse ~50–55% do total da série 17, mas após o lançamento, está se mantendo em apenas ~15–20%. Embora os modelos Pro Max e Pro tenham registrado aumento de pedidos, eles não compensam totalmente os cortes de pedidos do modelo padrão 17, resultando na revisão geral de ~20%.

3. Pressão competitiva do iPhone: Um dos principais motivos para o desempenho insatisfatório do modelo padrão do Xiaomi 17 é o desempenho do modelo padrão do iPhone 17, da Apple, mais forte do que o esperado, no mercado chinês.

4. Dois desafios competitivos do segmento premium para 2026 (mercado chinês): 1) O iPhone da Apple parece ter deixado o pior para trás na China. A Xiaomi precisará enfrentar a pressão competitiva dos novos modelos de 2026 da Apple (um novo iPhone SE no primeiro semestre de 2026 e uma nova série de iPhone topo de linha no segundo semestre de 2026). 2) A demanda pelos modelos premium da Huawei tem sido mais fraca do que o esperado devido a problemas de compatibilidade de aplicativos no HarmonyOS NEXT; espera-se que isso melhore em 2026, ou a Huawei pode lançar um programa oficial de atualização mais amplo (de volta ao HarmonyOS compatível com Android).

5. O que observar a seguir: Se as vendas da série Xiaomi 17 durante a Semana Dourada do Dia Nacional da China não melhorarem ainda mais, a redução dos preços de modelos selecionados será uma alavanca para impulsionar as remessas totais de sua linha premium.

Olhando para 2026, a estratégia competitiva da série Xiaomi 18 e o roteiro de IA no dispositivo (edge) serão essenciais para determinar se seus modelos premium poderão retornar ao crescimento.

O desempenho do celular da Maçã é atribuído a melhorias significativas sem aumento de preço, como a tela LTPO 1Low-temperature polycrystalline oxid, ou óxido policristalino de baixa temperatura. OLED com ProMotion (taxas de atualização de até 120Hz), nova câmera ultra-angular de 48 megapixels, chip A19 de 3 nanômetros e armazenamento inicial de 256 GB.

Posts relacionados

Os dados apontam o ritmo de recuperação da Apple na China, mercado onde vinha perdendo espaço para concorrentes locais. A expectativa é que essa trajetória continue com a chegada do “iPhone 17e”, prevista para a o primeiro semestre de 2026.

Publicidade

A IDC também projeta que a demanda global por smartphones deverá se manter aquecida até, pelo menos, o final de 2025, muito impulsionada pelas festas de fim de ano, novas funções baseadas em IA e lançamentos no segmento premium.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Low-temperature polycrystalline oxid, ou óxido policristalino de baixa temperatura.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple detalha iniciativas em energia renovável na Europa e China
Posts relacionados