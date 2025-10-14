iPhones 17 fortaleceram vendas da Apple globalmente no 3º trimestre de 2025, segundo a IDC

A demanda pelo iPhones 17/Air fez a Apple registrar o melhor desempenho global de julho a setembro de sua história recente, segundo dados preliminares da International Data Corporation (IDC) divulgados nesta semana. A empresa comercializou 58,6 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma alta de 2,9% em reação ao mesmo período de 2024.

A Apple reduziu a distância para a Samsung, que segue na liderança com 61,4 milhões de unidades e 19% de participação de mercado, contra 18,2% da Maçã. O resultado foi impulsionado pela forte procura pelos modelos da linha iPhone 17, cujas pré-vendas superaram as da geração anterior, segundo a IDC.

Empresa Remessas | 3T25 (milhões) Participação de mercado | 3T25 Remessas |

3T24 (milhões) Participação de mercado |

3T24 Variação anual 1. Samsung 61,4 19,0% 57,7 18,4% +6,3% 2. Apple 58,6 18,2% 57,0 18,1% +2,9% 3. Xiaomi 43,5 13,5% 42,8 13,6% +1,8% 4. Transsion 29,2 9,0% 25,7 8,2% +13,6% 5. vivo 28,8 8,9% 27,0 8,6% +6,9% Outras 101,2 31,4% 104,5 33,2% –3,2% Total 322,7 100% 314,6 100% +2,6% Fonte: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

O crescimento é atribuído à combinação de inovações em hardware e software, além de modelos de financiamento e programas de troca que tornaram o processo de upgrade mais acessível. A consultoria destaca que, mesmo com incerteza econômicas e tarifas, a demanda por smartphones premium permanece forte.

Cenário na China

Na China, o iPhone 17 se destacou ao superar o Xiaomi 17 em volume de vendas. Analistas indicam que a concorrente chinesa foi levada a reduzir suas metas de remessa em cerca de 20% após uma procura abaixo do esperado pelo seu modelo padrão.

Xiaomi 17 Series Update & Analysis: Shipment Cut, Challenges, and Paths Back to Growth



1. Shipment plan cut: My latest industry surveys point to a significant ~20% cut for the Xiaomi 17 series shipments (from an original target of ~10M units). If there is no further step-up in… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 29, 2025 Atualização e análise da série Xiaomi 17: corte de remessas, desafios e caminhos de volta ao crescimento.



1. Corte no plano de remessas: Minhas últimas pesquisas do setor apontam para um corte significativo de ~20% nas remessas da série Xiaomi 17 (de uma meta original de ~10 milhões de unidades). Se não houver novos aumentos nos preços ou no marketing daqui para frente, as remessas totais da série 17 podem ficar abaixo das ~8 milhões de unidades da série 15.



2. Mudanças após o corte: O corte se deve principalmente à demanda mais fraca do que o esperado pelo modelo padrão. Esperava-se que representasse ~50–55% do total da série 17, mas após o lançamento, está se mantendo em apenas ~15–20%. Embora os modelos Pro Max e Pro tenham registrado aumento de pedidos, eles não compensam totalmente os cortes de pedidos do modelo padrão 17, resultando na revisão geral de ~20%.



3. Pressão competitiva do iPhone: Um dos principais motivos para o desempenho insatisfatório do modelo padrão do Xiaomi 17 é o desempenho do modelo padrão do iPhone 17, da Apple, mais forte do que o esperado, no mercado chinês.



4. Dois desafios competitivos do segmento premium para 2026 (mercado chinês): 1) O iPhone da Apple parece ter deixado o pior para trás na China. A Xiaomi precisará enfrentar a pressão competitiva dos novos modelos de 2026 da Apple (um novo iPhone SE no primeiro semestre de 2026 e uma nova série de iPhone topo de linha no segundo semestre de 2026). 2) A demanda pelos modelos premium da Huawei tem sido mais fraca do que o esperado devido a problemas de compatibilidade de aplicativos no HarmonyOS NEXT; espera-se que isso melhore em 2026, ou a Huawei pode lançar um programa oficial de atualização mais amplo (de volta ao HarmonyOS compatível com Android).



5. O que observar a seguir: Se as vendas da série Xiaomi 17 durante a Semana Dourada do Dia Nacional da China não melhorarem ainda mais, a redução dos preços de modelos selecionados será uma alavanca para impulsionar as remessas totais de sua linha premium.



Olhando para 2026, a estratégia competitiva da série Xiaomi 18 e o roteiro de IA no dispositivo (edge) serão essenciais para determinar se seus modelos premium poderão retornar ao crescimento.

O desempenho do celular da Maçã é atribuído a melhorias significativas sem aumento de preço, como a tela LTPO OLED com ProMotion (taxas de atualização de até 120Hz), nova câmera ultra-angular de 48 megapixels, chip A19 de 3 nanômetros e armazenamento inicial de 256 GB.

Os dados apontam o ritmo de recuperação da Apple na China, mercado onde vinha perdendo espaço para concorrentes locais. A expectativa é que essa trajetória continue com a chegada do “iPhone 17e”, prevista para a o primeiro semestre de 2026.

A IDC também projeta que a demanda global por smartphones deverá se manter aquecida até, pelo menos, o final de 2025, muito impulsionada pelas festas de fim de ano, novas funções baseadas em IA e lançamentos no segmento premium.

