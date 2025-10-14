iPhones 17 fortaleceram vendas da Apple globalmente no 3º trimestre de 2025, segundo a IDC

A demanda pelo iPhones 17/Air fez a Apple registrar o melhor desempenho global de julho a setembro de sua história recente, segundo dados preliminares da International Data Corporation (IDC) divulgados nesta semana. A empresa comercializou 58,6 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2025, o que representa uma alta de 2,9% em reação ao mesmo período de 2024.
A Apple reduziu a distância para a Samsung, que segue na liderança com 61,4 milhões de unidades e 19% de participação de mercado, contra 18,2% da Maçã. O resultado foi impulsionado pela forte procura pelos modelos da linha iPhone 17, cujas pré-vendas superaram as da geração anterior, segundo a IDC.
|Empresa
|Remessas | 3T25 (milhões)
|Participação de mercado | 3T25
|Remessas |
3T24 (milhões)
|Participação de mercado |
3T24
|Variação anual
|1. Samsung
|61,4
|19,0%
|57,7
|18,4%
|+6,3%
|2. Apple
|58,6
|18,2%
|57,0
|18,1%
|+2,9%
|3. Xiaomi
|43,5
|13,5%
|42,8
|13,6%
|+1,8%
|4. Transsion
|29,2
|9,0%
|25,7
|8,2%
|+13,6%
|5. vivo
|28,8
|8,9%
|27,0
|8,6%
|+6,9%
|Outras
|101,2
|31,4%
|104,5
|33,2%
|–3,2%
|Total
|322,7
|100%
|314,6
|100%
|+2,6%
O crescimento é atribuído à combinação de inovações em hardware e software, além de modelos de financiamento e programas de troca que tornaram o processo de upgrade mais acessível. A consultoria destaca que, mesmo com incerteza econômicas e tarifas, a demanda por smartphones premium permanece forte.
Cenário na China
Na China, o iPhone 17 se destacou ao superar o Xiaomi 17 em volume de vendas. Analistas indicam que a concorrente chinesa foi levada a reduzir suas metas de remessa em cerca de 20% após uma procura abaixo do esperado pelo seu modelo padrão.
O desempenho do celular da Maçã é atribuído a melhorias significativas sem aumento de preço, como a tela LTPO 1Low-temperature polycrystalline oxid, ou óxido policristalino de baixa temperatura. OLED com ProMotion (taxas de atualização de até 120Hz), nova câmera ultra-angular de 48 megapixels, chip A19 de 3 nanômetros e armazenamento inicial de 256 GB.
Os dados apontam o ritmo de recuperação da Apple na China, mercado onde vinha perdendo espaço para concorrentes locais. A expectativa é que essa trajetória continue com a chegada do “iPhone 17e”, prevista para a o primeiro semestre de 2026.
A IDC também projeta que a demanda global por smartphones deverá se manter aquecida até, pelo menos, o final de 2025, muito impulsionada pelas festas de fim de ano, novas funções baseadas em IA e lançamentos no segmento premium.
Notas de rodapé
- 1Low-temperature polycrystalline oxid, ou óxido policristalino de baixa temperatura.