Leilão da Receita Federal em BH tem iPhone 16 Pro Max por R$4.200

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Belo Horizonte (MG). Dos 80 lotes disponíveis, 42 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos lotes supracitados:

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 4 9x Apple Watch Ultra

1x MacBook Air de 13″

1x MacBook Air de 15″

1x iPad Pro de 12,2″ (6ª geração)

2x iPad de 10ª geração

4x iPad (modelo não especificado) R$43.000 8 5x MacBook Air de 13″

5x iPad (modelo não especificado)

1x iPad Air

1x MacBook Pro de 16″

1x Apple Vision Pro

1x Apple Watch Series 9 de 41mm

1x Apple Watch Series 9 de 45mm

1x Apple Watch SE 2 de 44mm

1x Apple Pencil R$38.000 23 1x iPhone 16 Pro Max R$4.200 24 1x iPhone 16 Pro Max R$4.200 25 1x iPhone 15 R$2.180 26 1x iPhone 15 R$2.180 27 1x iPhone 15 R$2.180 28 1x iPhone 15 R$2.180 29 1x iPhone 15 R$3.290 30 1x iPhone 15 R$3.290 31 1x iPhone 15 R$2.660 32 1x iPhone 14 Pro Max R$3.500 33 1x iPhone 14 R$2.300 34 1x iPhone 13 R$2.500 35 1x iPhone 13 R$2.500 36 1x iPhone 13 R$1.750 37 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 38 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 39 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 40 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 42 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 43 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 44 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 45 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 46 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 47 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 48 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 49 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 50 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 51 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 52 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 53 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 54 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 55 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 56 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 57 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 58 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 59 1x iPhone 11 R$1.100 61 1x iPhone (modelo não especificado) R$600 62 1x iPhone (modelo não especificado) R$1.200 63 1x iPhone (modelo não especificado) R$600

É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 10 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 12/11. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 13/11, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.