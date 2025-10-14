Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Leilão da Receita Federal em BH tem iPhone 16 Pro Max por R$4.200

Bruno Cardoso
14/10/2025 • 17:46
Foto de Howard Bouchevereau na Unsplash
iPhone 16 Pro Max

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Belo Horizonte (MG). Dos 80 lotes disponíveis, 42 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Publicidade

Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).

Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos lotes supracitados:

LoteProduto(s) da AppleValor mínimo
49x Apple Watch Ultra
1x MacBook Air de 13″
1x MacBook Air de 15″
1x iPad Pro de 12,2″ (6ª geração)
2x iPad de 10ª geração
4x iPad (modelo não especificado)		R$43.000
85x MacBook Air de 13″
5x iPad (modelo não especificado)
1x iPad Air
1x MacBook Pro de 16″
1x Apple Vision Pro
1x Apple Watch Series 9 de 41mm
1x Apple Watch Series 9 de 45mm
1x Apple Watch SE 2 de 44mm
1x Apple Pencil		R$38.000
231x iPhone 16 Pro MaxR$4.200
241x iPhone 16 Pro MaxR$4.200
251x iPhone 15R$2.180
261x iPhone 15R$2.180
271x iPhone 15R$2.180
281x iPhone 15R$2.180
291x iPhone 15R$3.290
301x iPhone 15R$3.290
311x iPhone 15R$2.660
321x iPhone 14 Pro MaxR$3.500
331x iPhone 14R$2.300
341x iPhone 13R$2.500
35 1x iPhone 13R$2.500
361x iPhone 13R$1.750
371x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
381x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
391x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
401x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
421x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
431x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
441x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
451x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
461x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
471x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
481x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
491x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
501x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
511x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
521x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
531x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
541x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
551x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
561x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
571x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
581x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
591x iPhone 11R$1.100
611x iPhone (modelo não especificado)R$600
621x iPhone (modelo não especificado)R$1.200
631x iPhone (modelo não especificado)R$600

É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

Publicidade

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 10 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 12/11. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 13/11, às 10h.

Para mais informações, basta acessar essa página.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Apple provoca lançamento de MacBook Pro com chip “M5” em teaser enigmático
Posts relacionados