Leilão da Receita Federal em BH tem iPhone 16 Pro Max por R$4.200

A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos, agora na cidade de Belo Horizonte (MG). Dos 80 lotes disponíveis, 42 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.
Aos interessados em realizar um lance, é sempre bom lembrar que não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos também não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado).
Além disso, a Receita Federal não realiza entregas, portanto é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.
Vamos aos lotes supracitados:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Valor mínimo
|4
|9x Apple Watch Ultra
1x MacBook Air de 13″
1x MacBook Air de 15″
1x iPad Pro de 12,2″ (6ª geração)
2x iPad de 10ª geração
4x iPad (modelo não especificado)
|R$43.000
|8
|5x MacBook Air de 13″
5x iPad (modelo não especificado)
1x iPad Air
1x MacBook Pro de 16″
1x Apple Vision Pro
1x Apple Watch Series 9 de 41mm
1x Apple Watch Series 9 de 45mm
1x Apple Watch SE 2 de 44mm
1x Apple Pencil
|R$38.000
|23
|1x iPhone 16 Pro Max
|R$4.200
|24
|1x iPhone 16 Pro Max
|R$4.200
|25
|1x iPhone 15
|R$2.180
|26
|1x iPhone 15
|R$2.180
|27
|1x iPhone 15
|R$2.180
|28
|1x iPhone 15
|R$2.180
|29
|1x iPhone 15
|R$3.290
|30
|1x iPhone 15
|R$3.290
|31
|1x iPhone 15
|R$2.660
|32
|1x iPhone 14 Pro Max
|R$3.500
|33
|1x iPhone 14
|R$2.300
|34
|1x iPhone 13
|R$2.500
|35
|1x iPhone 13
|R$2.500
|36
|1x iPhone 13
|R$1.750
|37
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|38
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|39
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|40
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|42
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|43
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|44
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|45
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|46
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|47
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|48
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|49
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|50
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|51
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|52
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|53
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|54
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|55
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|56
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|57
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|58
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|59
|1x iPhone 11
|R$1.100
|61
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$600
|62
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$1.200
|63
|1x iPhone (modelo não especificado)
|R$600
É sempre bom lembrar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.
Como participar
Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.
As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 10 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 12/11. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 13/11, às 10h.
Para mais informações, basta acessar essa página.