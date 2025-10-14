★ OPPO Reno14 e Reno14 F: a dupla dinâmica para transformar as suas festas em memórias

Chegaram ao Brasil os novos OPPO Reno14 e Reno14 F, dois smartphones que unem estilo e tecnologia para quem vive de momentos especiais. Com a confiança de mais de 700 milhões de usuários globais, eles são projetados para capturar cada detalhe com nitidez impressionante e personalidade única.

Design: o toque final que seu visual precisa

O primeiro impacto visual é marcante. Ambos os modelos apresentam o design Cintilante inspirado no movimento da cauda de sereia, com a exclusiva tecnologia de efeito Glow que cria reflexos dinâmicos sob diferentes ângulos de luz.

Acabamento premium

A combinação de vidro com acabamento aveludado e estrutura metálica oferece uma sensação de sofisticação e resistência. O Reno14 é ultrafino, com 7,42mm de espessura, enquanto o Reno14 F possui 7,78mm.

Resistência integral

Com certificações IP66, IP68 e a máxima IP69, eles estão preparados para poeira, mergulhos em água doce de até 1,5 metro por 30 minutos e o vai e vem das festas, graças à sua “arquitetura interna de esponja biônica”.

Câmeras: clareza absoluta, no escuro ou na luz

A fotografia é onde a linha Reno14 realmente se destaca, com recursos inteligentes que garantem qualidade em qualquer situação.

O AI Party Flash, sistema de flash inteligente com inteligência artificial, é a chave para fotos perfeitas em ambientes escuros. No Reno14, um flash triplo oferece até 10x mais potência, enquanto o Reno14 F conta com um eficiente flash duplo. Ele opera em dois modos:

Modo Explosivo: um pré-flash ajusta a exposição seguido por um flash principal intenso, congelando movimentos sem borrões.

Modo Luz Contínua: ideal para Motion Photos, oferece iluminação constante e natural para resultados mais equilibrados.

O algoritmo de IA balanceia contraste e preserva tons de pele, assegurando resultados superiores mesmo em luzes complexas de bares e shows.

Diferenças principais entre os modelos

OPPO Reno14: para criadores de conteúdo OPPO Reno14 F: o parceiro de festas Recursos Sistema triplo: sensor principal de 50MP com OIS, teleobjetiva periscópio de 50MP com zoom óptico de 3.5x (até 120x digital com auxílio de algoritmos GAN e Stable Diffusion) e ultra-wide de 12MP.



Câmera frontal de 50MP com foco automático para selfies de altíssima resolução.



Grava vídeos em 4K@60qps na frontal e traseira. Sistema versátil: Sensor principal de 50MP com OIS, lente ultra-wide e uma câmera macro para fotos criativas de perto.









Câmera frontal de 32MP para selfies de qualidade.





Grava vídeos em 4K@30qps com a câmera traseira.

Ambos oferecem gravação 4K e o exclusivo modo de vídeo e fotos subaquáticas. O recurso Sound Focus garante áudio claro em vídeos, mesmo em ambientes barulhentos. O AI LivePhoto 2.0 captura 1,5 segundo antes e depois do clique para criar Motion Photos dinâmicos.

Experiência: performance fluida e bateria que não acaba

Sistema e inteligência artificial: o ColorOS 15 (baseado no Android 15) garante fluidez por 5 grandes atualizações de sistema e 5 anos de atualizações de segurança. Recursos como AI Editor 2.0 (para remover pessoas indesejadas ou corrigir nitidez) e a integração com o Google Gemini tornam a produtividade mais intuitiva.

Conexão com iOS: o O+ Share permite compartilhamento rápido de fotos, vídeos e Motion Photos com iPhones.

Bateria e desempenho

A bateria de 6.000mAh é comum a ambos. O Reno14 conta com carregamento SUPERVOOC de 80W (0 a 100% em cerca de 48 minutos), enquanto o Reno14 F tem SUPERVOOC de 45W (0 a 100% em ~79 minutos).

No coração, o Reno14 é impulsionado pelo chip MediaTek Dimensity 8350, ideal para jogos pesados. O Reno14 F utiliza o Snapdragon 6 Gen 1, oferecendo performance eficiente para o dia a dia e jogos casuais. Ambos têm 12GB de RAM (expansível) e 256GB de armazenamento.

Conclusão: dois celulares, dois estilos de vida

A escolha final reflete seu perfil: escolha o OPPO Reno14 se você busca a experiência máxima: zoom profissional, selfies em altíssima resolução, performance top para jogos e carregamento mais rápido.

Escolha o OPPO Reno14 F se você deseja o pacote essencial do rolê: design marcante, fotos noturnas de qualidade com AI Party Flash, bateria de longa duração e um excelente custo-benefício.

Se você procura um celular que combine estilo inconfundível com câmeras inteligentes para festas e uma bateria que acompanha seu ritmo, o OPPO Reno14 e o Reno14 F são a resposta.

Onde comprar?

Você poder obter um desconto de até R$300 na compra do Reno14 e do Reno14 F com o cupom RENO14FANS — válido só neste mês de outubro!

