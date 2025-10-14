Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

PearCleaner: utilitário permite desinstalar apps do macOS de forma definitiva

Bruno S. Gentile
14/10/2025 • 16:14

O PearCleaner é um novo utilitário que permite desinstalar definitivamente aplicativos no macOS, removendo não apenas o app principal, mas também todos os arquivos e pastas associados que permanecem no sistema após a exclusão.

Publicidade

Desenvolvido por Alin Lupascu, o aplicativo se inspira no clássico AppCleaner e oferece uma interface simples, com lista de apps instalados e um painel que exibe todos os arquivos vinculados a cada um deles. O usuário, então, pode selecionar os itens a serem removidos individualmente e concluir a desinstalação com um clique no botão “Excluir itens selecionados”

Além da remoção completa, o PearCleaner inclui funções adicionais como busca por aplicativos, exibição de arquivos órfãos (remanescentes de programas antes excluídos) e opções de personalização de interface, incluindo temas e modo compacto.

A ausência de um app para desinstalar softwares nativamente no macOS é uma limitação presente desde o Mac OS X, exigindo que o usuário arraste o app para a Lixeira — processo que não elimina arquivos de suporte espalhados pelo sistema.

Publicidade

Com Macs de entrada ainda equipados com 256GB de armazenamento, utilitários como o PearCleaner se tornam úteis para poupar o sistema e mantê-lo limpo.

O aplicativo é compatível com Macs com chips da família Apple Silicon e pode ser baixado gratuitamente no site oficial do desenvolvedor.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Gemini agora pode marcar reuniões para você diretamente pelo Gmail
Posts relacionados