PearCleaner: utilitário permite desinstalar apps do macOS de forma definitiva

O PearCleaner é um novo utilitário que permite desinstalar definitivamente aplicativos no macOS, removendo não apenas o app principal, mas também todos os arquivos e pastas associados que permanecem no sistema após a exclusão.

Desenvolvido por Alin Lupascu, o aplicativo se inspira no clássico AppCleaner e oferece uma interface simples, com lista de apps instalados e um painel que exibe todos os arquivos vinculados a cada um deles. O usuário, então, pode selecionar os itens a serem removidos individualmente e concluir a desinstalação com um clique no botão “Excluir itens selecionados”

Além da remoção completa, o PearCleaner inclui funções adicionais como busca por aplicativos, exibição de arquivos órfãos (remanescentes de programas antes excluídos) e opções de personalização de interface, incluindo temas e modo compacto.

A ausência de um app para desinstalar softwares nativamente no macOS é uma limitação presente desde o Mac OS X, exigindo que o usuário arraste o app para a Lixeira — processo que não elimina arquivos de suporte espalhados pelo sistema.

Com Macs de entrada ainda equipados com 256GB de armazenamento, utilitários como o PearCleaner se tornam úteis para poupar o sistema e mantê-lo limpo.

O aplicativo é compatível com Macs com chips da família Apple Silicon e pode ser baixado gratuitamente no site oficial do desenvolvedor.