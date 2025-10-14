Navegue

YouTube atualiza player com mais controles, novo design e outras mudanças

Douglas Nascimento
14/10/2025 • 20:34

O YouTube começou a lançar hoje uma série de atualizações de interface em seus diversos aplicativos. Elas trazem um design mais minimalista e visam facilitar a interação dos usuários com certas ações referentes ao vídeo assistido.

Agora, além dos tradicionais controles, teremos alguns botões novos na interface de reprodução, incluindo novas opções para acessar ou se inscrever canal, visualizar a descrição do vídeo, salvá-lo ou até mesmo positivá-lo/negativá-lo.

Redesign do YouTube

O recurso de “toque duplo” para avançar determinado trecho de um vídeo ficou mais moderno e menos intrusivo, além de terem sido adicionadas transições mais suaves e uma melhor experiência na troca de abas em dispositivos móveis.

A plataforma também está lançando novas maneiras de interagir e salvar conteúdos, repaginando recursos que envolvem o engajamento dos usuários para tornar as interações deles com o app mais suaves e expressivas.

Entre essas mudanças, estão botões de curtida personalizados em conteúdos selecionados, uma nova interface para o salvamento de vídeos e comentários em formato de thread para facilitar conversas entre os usuários.

Redesign do YouTube

Como acontece com muitos recursos do Google, as mudanças começaram a ser lançadas para determinados usuários e deverão estar disponíveis para todos nas próximas semanas.

Douglas Nascimento
