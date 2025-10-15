Aplicativo do Apple Vision Pro ganhará versão para iPad

Além de revelar o Apple Vision Pro com o chip M5, a Maçã também aproveitou para anunciar na manhã de hoje que o aplicativo oficial do headset — atualmente disponível apenas para iPhone — chegará em breve ao iPad.
De acordo com a gigante de Cupertino, essa nova versão do app Apple Vision Pro será liberada com o lançamento do iPadOS 26.1, previsto ainda para o outono do hemisfério norte (nossa primavera).
[O app] oferecerá aos usuários outra ótima maneira de descobrir novos conteúdos, colocar aplicativos e jogos na fila para baixar, encontrar dicas e acessar rapidamente informações sobre seu Vision Pro.
Assim como no iPhone, o app também contará com uma aba Discover (“Descubra”), a qual traz experiências espaciais selecionadas pelo time de curadoria da Apple, além da página My Vision Pro (“Meu Vision Pro”), que reunirá dicas de como tirar máximo proveito do headset, informações regulatórias sobre o dispositivo (como o número de série) e uma opção para configurar o Áudio Espacial personalizado.
Gratuito para baixar, o app Apple Vision Pro foi lançado junto ao iOS 18.4, no início do ano.