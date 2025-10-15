Após novos modelos, Apple diminui preços dos iPads Pro no Brasil

Com a chegada dos iPads Pro com chip M5, a Apple pode não ter alterado os valores dos dispositivos nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a empresa resolveu dar uma leve mexida nos preços desses tablets — e somente na linha Pro, já que os iPads (A16), mini e Air seguem com valores inalterados.

Felizmente, os preços dos iPads Pro diminuíram no Brasil (ainda que de forma bem tímida), já que eles continuam com preços proibitivos para uma grande parcela da população.

Na média, as quedas variaram de 1,6% a 3,8%. Confira os valores comparativos da geração anterior (com chip M4) com a novíssima, equipada com o processador M5.

iPad Pro de 11″

iPad Pro de 13″

Acessórios como teclados e Apple Pencils seguem com preços inalterados por aqui, assim como o recém-lançado MacBook Pro de 14″ (M5).

Apesar de já termos todos os valores, ainda não há uma previsão concreta de quando as vendas dos novos iPads Pro serão liberadas no Brasil — já que isso depende da homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os preços, vale observar, poderão ser divididos em até 12 parcelas ou com um desconto de 10% à vista.

