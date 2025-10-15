Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Após novos modelos, Apple diminui preços dos iPads Pro no Brasil

Pedro Henrique Nunes
15/10/2025 • 12:19
Shutterstock.com
Dinheiro (notas e moedas de real)

Com a chegada dos iPads Pro com chip M5, a Apple pode não ter alterado os valores dos dispositivos nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, a empresa resolveu dar uma leve mexida nos preços desses tablets — e somente na linha Pro, já que os iPads (A16), mini e Air seguem com valores inalterados.

Publicidade

Felizmente, os preços dos iPads Pro diminuíram no Brasil (ainda que de forma bem tímida), já que eles continuam com preços proibitivos para uma grande parcela da população.

Na média, as quedas variaram de 1,6% a 3,8%. Confira os valores comparativos da geração anterior (com chip M4) com a novíssima, equipada com o processador M5.

iPad Pro de 11″

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
Wi-Fi de 256GBR$12.999R$12.499-3,8%
Wi-Fi de 512GBR$15.399R$14.899-3,2%
Wi-Fi de 1TBR$20.199R$19.699-2,4%
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture)R$21.399R$20.899-2,3%
Wi-Fi de 2TBR$24.999R$24.499-2%
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture)R$26.199R$25.699-1,9%
Wi-Fi + Cellular de 256GBR$15.399R$14.899-3,2%
Wi-Fi + Cellular de 512GBR$17.799R$17.299-2,8%
Wi-Fi + Cellular de 1TBR$22.599R$22.099-2,2%
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture)R$23.799R$23.299-2,1%
Wi-Fi + Cellular de 2TBR$27.399R$26.899-1,8%
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture)R$28.599R$28.099-1,7%

iPad Pro de 13″

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
Wi-Fi de 256GBR$16.499R$15.999-3%
Wi-Fi de 512GBR$18.899R$18.399-2,6%
Wi-Fi de 1TBR$23.699R$23.199-2,1%
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture)R$24.899R$24.399-2%
Wi-Fi de 2TBR$28.499R$27.999-1,7%
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture)R$29.699R$29.199-1,6%
Wi-Fi + Cellular de 256GBR$18.899R$18.399-2,6%
Wi-Fi + Cellular de 512GBR$21.299R$20.799-2,3%
Wi-Fi + Cellular de 1TBR$26.099R$25.599-1,9%
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture)R$27.299R$26.799-1,8%
Wi-Fi + Cellular de 2TBR$30.899R$30.399-1,6%
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture)R$32.099R$31.599-1,5%

Acessórios como teclados e Apple Pencils seguem com preços inalterados por aqui, assim como o recém-lançado MacBook Pro de 14″ (M5).

Publicidade

Apesar de já termos todos os valores, ainda não há uma previsão concreta de quando as vendas dos novos iPads Pro serão liberadas no Brasil — já que isso depende da homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os preços, vale observar, poderão ser divididos em até 12 parcelas ou com um desconto de 10% à vista.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Magic Keyboard para iPad Air ganha nova opção na cor preta
Posts relacionados