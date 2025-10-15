Navegue

Apple anuncia segunda geração do Vision Pro com chip M5 e nova alça

Douglas Nascimento
15/10/2025 • 10:06

Quase dois anos após seu lançamento oficial nos Estados Unidos, o Apple Vision Pro finalmente ganhou uma segunda geração, a qual (como já havia sido especulado) foi anunciada agora há pouco pela Maçã por meio de um comunicado de imprensa.

Embora por fora pareça exatamente o mesmo, o Vision Pro atualizado traz uma boa novidade em seu interior: o chip M5 com uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento./GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 10 núcleos. Mais recente geração dos processadores da Maçã, o novo componente é uma evolução importante em relação ao dispositivo original, que contava com o chip M2.

Graças ao M5, o Apple Vision Pro agora renderiza 10% mais pixels nos displays Micro-OLED 3Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. personalizados em comparação com a geração anterior, resultando em uma imagem mais nítida com texto mais nítido e visuais mais detalhados. Com o uso do Mac Virtual Display, o headset também pode aumentar a taxa de atualização em até 120Hz para reduzir o desfoque de movimento quando os usuários olham para seus arredores.

O novo dispositivo conta com uma maior eficiência e também traz um Neural Engine aprimorado, com mais núcleos dedicados a inteligência artificial — embora não haja nenhuma novidade relacionada a IA em relação ao modelo anterior, pelo menos por ora.

Graças ao novo chip, a Apple agora estima um uso geral de até duas horas e meia de duração de bateria e de até três horas de reprodução de vídeo com uma única recarga — um aumento tímido em comparação com a geração anterior.

Embora o Apple Vision Pro (M5) continue com praticamente o mesmo peso do modelo original, os usuários também deverão contar com um maior conforto ao ficarem por muito tempo com o dispositivo em suas cabeças, graças a uma nova alça lançada pela Apple.

Trata-se da Dual Knit Band, a qual é uma versão mais “reforçada” que a já existente Dual Loop, bem como mais versátil que a Solo Knit, uma vez que conta com uma faixa superior que abrange o topo da cabeça e outra faixa que se encaixa atrás da cabeça.

O intuitivo Fit Dial de dupla função permite que os usuários façam ajustes finos para atingir o ajuste ideal. Basta girá-lo no sentido horário para apertar tanto a parte inferior quanto superior; da mesma forma, ao girar no sentido anti-horário, as duas partes são afrouxadas.

Falando em Solo Knit, ela não acompanha mais o produto (é vendida separadamente). Então a Dual Knit Band serve como uma nova opção disponível na caixa do produto — que também traz o novo adaptador dinâmico de 40W da Apple com potência máxima de 60W. Ela também é plenamente compatível com a geração anterior do Vision Pro.

Periféricos

A Apple também aproveitou para anunciar a disponibilidade de dois acessórios que já haviam sido anunciados em junho, na WWDC. O Logitech Muse é um lápis digital que traz uma precisão e naturalidade para quem trabalha, desenha ou colabora em ambientes de computação espacial. Ele custa US$129,95 e já está em pré-venda.

YouTube video

Já o Sony PlayStation VR2 com uma estação de recarga custará US$250 e poderá ser encontrado em em Apple Stores físicas e também online a partir de 11 de novembro.

Disponibilidade

Voltando às coisas que permanecem iguais: o Vision Pro (M5) é vendido pela Apple pelos mesmos US$3,5 mil do modelo original, sendo esse provavelmente um dos principais empecilhos para uma possível popularização do produto. Ele segue disponível também com opções de armazenamento de 256GB, 512GB e 1TB.

A pré-venda do novo Vision Pro já está aberta nos Estados Unidos e vários outros países onde o headset já era vendido (com exceção da China continental e Taiwan, onde as vendas começarão em 17/10), com vendas abertas a partir de 22 de outubro.

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.
  • 3
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
