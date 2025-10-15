Navegue

Apple faz lobby para mudar lei de 1961 e fugir de impostos na Índia

Douglas Nascimento
15/10/2025 • 14:50
iPhones na Índia

De acordo com uma nova reportagem da agência de notícias Reuters, a Apple está pressionando — ou seja, fazendo lobby — o governo da Índia para tentar mudar uma lei de imposto de renda de 1961 a qual pode dificultar em larga escala a expansão da produção de iPhones no país.

A legislação em questão determina que empresas estrangeiras que possuem equipamentos utilizados dentro da Índia devem pagar impostos sobre seus lucros no país — algo que a Maçã costuma fazer, uma vez que compra máquinas de alto custo para fornecer às suas fabricantes.

Enquanto na China a Maçã não paga impostos por tais compras, na Índia isso poderá gerar bilhões de dólares em tributos adicionais caso a lei seja mantida — o que pode ser devastador para a empresa, que cada vez mais depende do país para fabricar dispositivos destinados aos Estados Unidos.

Caso não seja mudada, a lei seria um grande empecilho para a Maçã, uma vez que as fabricantes contratadas pela empresa (como Foxconn e Tata) não possuem o capital necessário para investir em tais maquinários especializados, dependendo em grande parte dos investimentos da gigante de Cupertino.

O governo da Índia, por sua vez, vê essa tentativa de interferência da Apple com cautela, uma vez que o pedido da empresa poderia limitar seu direito soberano de taxar companhias estrangeiras. No entanto, há o interesse de se encontrar uma solução, visando atrair mais investimentos.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
