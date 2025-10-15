Apple lança MacBook Pro de 14″ com chip M5 e mais performance em tarefas de IA

A Apple anunciou hoje o novo MacBook Pro de 14 polegadas equipado com o chip M5, dando início à transição do seu catálogo de produtos para a nova geração do Apple Silicon. O modelo mantém o design introduzindo em 2021, mas traz avanços internos focados em desempenho e IA.

Em termos de configurações, o chip M5 oferece uma CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos (cada um com o seu próprio Neural Accelerator) e memória unificada de até 32GB (150GB/s de largura de banda).

De acordo com a Apple, a CPU do chip M5 é até 20% mais rápida em certas tarefas, como compilação de código. A GPU, por sua vez, consegue entregar uma performance gráfica até 1,6x mais rápida em apps profissionais, além de sustentar taxas de quadros também 1,6x maiores em jogos.

Segundo a Maçã, o seu novo laptop profissional pode entregar uma performance até 3,5x maior em tarefas de IA que o seu antecessor direto, com o chip M4. Donos de MacBooks Pro de 13″ com o chip M1, por sua vez, notarão saltos nessa área de até 6x.

A Apple também promete uma velocidade até 2x maior para o SSD , que agora também pode ser configurado com até 4TB de armazenamento.

Com uma tela Liquid Retina XDR equipada com ProMotion (taxas de atualização de até 120Hz) e brilho máximo de 1.600 nits em conteúdos HDR , ele vem ainda com uma câmera Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels.

Apesar das melhorias internas, o design externo do dispositivo permanece praticamente inalterado. A empresa também manteve a seleção de portas com o MagSafe 3, três Thunderbolt 4, HDMI, entrada para fones de 3,5mm e slot para cartão SDXC.

Em termos de bateria, o novo MacBook Pro de 14″ promete até 24 horas de autonomia com uma única carga, além de conseguir chegar a 50% de bateria com apenas 30 minutos na tomada (caso você use um carregador de, pelo menos, 96W).

Disponibilidade

O MacBook Pro de 14″ com o chip M5 já está disponível para pré-venda nos Estados Unidos nas cores prata e preta-espacial por preços que partem de US$1.600. O lançamento geral acontecerá em 22 de outubro (próxima quarta-feira).

O mesmo vale para Portugal, onde ele sai a partir de 1.850€.

No Brasil, ele ainda não conta com uma data lançamento confirmada, mas, assim que for disponibilizado, será vendido por preços que partem de R$20.000.