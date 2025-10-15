Apple lança MacBook Pro de 14″ com chip M5 e mais performance em tarefas de IA

A Apple anunciou hoje o novo MacBook Pro de 14 polegadas equipado com o chip M5, dando início à transição do seu catálogo de produtos para a nova geração do Apple Silicon. O modelo mantém o design introduzindo em 2021, mas traz avanços internos focados em desempenho e IA.
Em termos de configurações, o chip M5 oferece uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de 10 núcleos, GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 10 núcleos (cada um com o seu próprio Neural Accelerator) e memória unificada de até 32GB (150GB/s de largura de banda).
De acordo com a Apple, a CPU do chip M5 é até 20% mais rápida em certas tarefas, como compilação de código. A GPU, por sua vez, consegue entregar uma performance gráfica até 1,6x mais rápida em apps profissionais, além de sustentar taxas de quadros também 1,6x maiores em jogos.
Segundo a Maçã, o seu novo laptop profissional pode entregar uma performance até 3,5x maior em tarefas de IA que o seu antecessor direto, com o chip M4. Donos de MacBooks Pro de 13″ com o chip M1, por sua vez, notarão saltos nessa área de até 6x.
A Apple também promete uma velocidade até 2x maior para o SSD 3Solid-state drive, ou unidade de estado sólido., que agora também pode ser configurado com até 4TB de armazenamento.
Com uma tela Liquid Retina XDR equipada com ProMotion (taxas de atualização de até 120Hz) e brilho máximo de 1.600 nits em conteúdos HDR 4High dynamic range, ou grande alcance dinâmico., ele vem ainda com uma câmera Palco Central (Center Stage) de 12 megapixels.
Apesar das melhorias internas, o design externo do dispositivo permanece praticamente inalterado. A empresa também manteve a seleção de portas com o MagSafe 3, três Thunderbolt 4, HDMI, entrada para fones de 3,5mm e slot para cartão SDXC.
Em termos de bateria, o novo MacBook Pro de 14″ promete até 24 horas de autonomia com uma única carga, além de conseguir chegar a 50% de bateria com apenas 30 minutos na tomada (caso você use um carregador de, pelo menos, 96W).
Disponibilidade
O MacBook Pro de 14″ com o chip M5 já está disponível para pré-venda nos Estados Unidos nas cores prata e preta-espacial por preços que partem de US$1.600. O lançamento geral acontecerá em 22 de outubro (próxima quarta-feira).
O mesmo vale para Portugal, onde ele sai a partir de 1.850€.
No Brasil, ele ainda não conta com uma data lançamento confirmada, mas, assim que for disponibilizado, será vendido por preços que partem de R$20.000.
