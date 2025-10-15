Navegue

Leitura de 1 minuto

Bug do iOS 26 impede autoativação do iMessage após configurar eSIM

Douglas Nascimento
15/10/2025 • 20:46
Mensagens na App Store

Após alertar usuários sobre um problema relacionado à ativação do iMessage no iOS 26, a Apple voltou a publicar um artigo de suporte para informar como contornar um outro bug relacionado.

Como visto pelo MacRumors, a Maçã destaca que o iMessage não está sendo ativado automaticamente após o usuário configurar um eSIM no app Ajustes (Settings), apenas no momento da configuração inicial do iPhone.

Esse comportamento pode resultar em um alerta de “Não Enviado”, fazer com que os usuários tenham suas mensagens enviadas como SMS 1Short message service, ou serviço de mensagens curtas. ou RCS 2Rich communications service, ou serviço de comunicação rico. ou para um endereço de email cadastrado no iMessage.

Segundo a Apple, nesses casos, é necessário ativar o iMessage manualmente nos ajustes do app. Para isso, basta simplesmente desabilitar o recurso e ativá-lo novamente.

Notas de rodapé

  • 1
    Short message service, ou serviço de mensagens curtas.
  • 2
    Rich communications service, ou serviço de comunicação rico.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
