Bug do iOS 26 impede autoativação do iMessage após configurar eSIM

Após alertar usuários sobre um problema relacionado à ativação do iMessage no iOS 26, a Apple voltou a publicar um artigo de suporte para informar como contornar um outro bug relacionado.

Como visto pelo MacRumors, a Maçã destaca que o iMessage não está sendo ativado automaticamente após o usuário configurar um eSIM no app Ajustes (Settings), apenas no momento da configuração inicial do iPhone.

Esse comportamento pode resultar em um alerta de “Não Enviado”, fazer com que os usuários tenham suas mensagens enviadas como SMS ou RCS ou para um endereço de email cadastrado no iMessage.

Segundo a Apple, nesses casos, é necessário ativar o iMessage manualmente nos ajustes do app. Para isso, basta simplesmente desabilitar o recurso e ativá-lo novamente.