Câmeras com abertura variável nos “iPhones 18 Pro” são corroboradas

Conforme já aventado pelo analista Ming-Chi Kuo no ano passado, é possível que a Apple apresente câmeras com abertura variável nos “iPhones 18 Pro/18 Pro Max” — e isso foi corroborado hoje pelo veículo sul-coreano ET News.

A reportagem afirma que apenas os modelos topos-de-linha do ano que vem contarão com o novo sensor, que substituirá a câmera grande angular principal na parte traseira, ao lado das câmeras ultra-angular e teleobjetiva.

Uma abertura variável permite que a câmera ajuste a quantidade de luz que chega ao sensor. Isso significa que, em ambientes escuros, a abertura pode ser maior para receber mais luz, enquanto em ambientes claros, ela pode ser menor para evitar superexposição.

Ainda de acordo com as informações, o componente deverá ser fabricado pela LG Innotech e Foxconn.

Fornecimento de sensores

Por falar nos smartphones da Maçã do ano que vem, o The Elec trouxe informações de que os “iPhones 18” já estão promovendo grandes mudanças na cadeia de fornecedores.

De acordo com a matéria, a Samsung Electronics está expandindo a produção de sensores de imagem, o que levou a Doosan Tesna — empresa sul-coreana de testes de semicondutores pós-processamento — a investir mais de US$120 milhões em novos equipamentos.

Acredita-se que a compra esteja diretamente relacionada à nova linha de produção de sensores de imagem da Samsung no estado americano do Texas, que deverá fornecer componentes para os “iPhones 18”.

O retorno da Samsung à cadeia de suprimentos de sensores de imagem poderá alterar o domínio de longa data da Sony, que forneceu quase todos os sensores do iPhone até o momento. A Apple, vale notar, teria buscado diversificar os fornecedores desse componente após atrasos nas entregas da Sony.

