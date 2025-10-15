Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Câmeras com abertura variável nos “iPhones 18 Pro” são corroboradas

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 15:00
Divulgação/Apple

Conforme já aventado pelo analista Ming-Chi Kuo no ano passado, é possível que a Apple apresente câmeras com abertura variável nos “iPhones 18 Pro/18 Pro Max” — e isso foi corroborado hoje pelo veículo sul-coreano ET News.

Publicidade

A reportagem afirma que apenas os modelos topos-de-linha do ano que vem contarão com o novo sensor, que substituirá a câmera grande angular principal na parte traseira, ao lado das câmeras ultra-angular e teleobjetiva.

Uma abertura variável permite que a câmera ajuste a quantidade de luz que chega ao sensor. Isso significa que, em ambientes escuros, a abertura pode ser maior para receber mais luz, enquanto em ambientes claros, ela pode ser menor para evitar superexposição.

Ainda de acordo com as informações, o componente deverá ser fabricado pela LG Innotech e Foxconn.

Fornecimento de sensores

Por falar nos smartphones da Maçã do ano que vem, o The Elec trouxe informações de que os “iPhones 18” já estão promovendo grandes mudanças na cadeia de fornecedores.

De acordo com a matéria, a Samsung Electronics está expandindo a produção de sensores de imagem, o que levou a Doosan Tesna — empresa sul-coreana de testes de semicondutores pós-processamento — a investir mais de US$120 milhões em novos equipamentos.

Acredita-se que a compra esteja diretamente relacionada à nova linha de produção de sensores de imagem da Samsung no estado americano do Texas, que deverá fornecer componentes para os “iPhones 18”.

O retorno da Samsung à cadeia de suprimentos de sensores de imagem poderá alterar o domínio de longa data da Sony, que forneceu quase todos os sensores do iPhone até o momento. A Apple, vale notar, teria buscado diversificar os fornecedores desse componente após atrasos nas entregas da Sony.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac, MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple faz lobby para mudar lei de 1961 e fugir de impostos na Índia
Posts relacionados