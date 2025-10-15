ChatGPT liberará conteúdos eróticos e novas personalidades para adultos

Bastante restritivo no que se refere a conteúdos de conotação sexual desde seu lançamento, o ChatGPT dará mais liberdade para esse tipo de conteúdo futuramente, seguindo um caminho semelhante ao de plataformas como o Grok (da xAI), que conta até mesmo com um avatar que desbloqueia conversas “proibidas”.

Publicidade

De acordo com uma publicação do CEO da OpenAI, Sam Altman, a plataforma relaxará as restrições após descobrir como mitigar alguns problemas de saúde mental que poderiam ser desencadeados por tais conversas e ganhará — em algumas semanas — uma versão atualizada que poderá oferecer diferentes personalidades.

Se você quiser que seu ChatGPT responda de forma bem humana, ou use muitos emojis, ou aja como um amigo, o ChatGPT deve fazer isso (mas só se você quiser, não porque estamos maximizando o uso).

A grande novidade será que o ChatGPT poderá “tratar usuários adultos como adultos” (o que requererá verificação de idade), passando a permitir ainda mais conteúdos eróticos em suas conversas — algo que deverá ser lançado em dezembro, em meio à implementação dessas novas personalidades.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025 Tornamos o ChatGPT bastante restritivo para garantir que estávamos sendo cautelosos com problemas de saúde mental. Sabemos que isso o tornou menos útil/agradável para muitos usuários que não tinham problemas de saúde mental, mas, dada a gravidade do problema, queríamos acertar.



Agora que conseguimos mitigar os sérios problemas de saúde mental e temos novas ferramentas, poderemos afrouxar as restrições com segurança na maioria dos casos.



Em algumas semanas, planejamos lançar uma nova versão do ChatGPT que permitirá que as pessoas tenham uma personalidade que se comporte mais como as pessoas gostaram no [ChatGPT] 4o (esperamos que seja melhor!). Se você quiser que seu ChatGPT responda de forma bem humana, use muitos emojis ou aja como um amigo, o ChatGPT deverá fazer isso (mas só se você quiser, não porque estamos maximizando o uso).



Em dezembro, à medida que implementamos a restrição de idade de forma mais completa e como parte do nosso princípio de “tratar usuários adultos como adultos”, permitiremos ainda mais, como conteúdo erótico para adultos verificados.

O anúncio da OpenAI recebeu algumas reações negativas, as quais alegam que chatbots de IA sexualizados são arriscados e podem gera danos reais à saúde mental dos usuários. Algumas entidades, inclusive, pediram para que a empresa reconsiderasse essa decisão.

Publicidade

Em outra publicação, Altman respondeu às críticas afirmando que a OpenAI não afrouxará políticas relacionadas à saúde mental e, ao mencionar a questão sexual, destacou que a empresa “não é a polícia moral eleita do mundo”:

Ok this tweet about upcoming changes to ChatGPT blew up on the erotica point much more than I thought it was going to! It was meant to be just one example of us allowing more user freedom for adults. Here is an effort to better communicate it:



As we have said earlier, we are… https://t.co/OUVfevokHE — Sam Altman (@sama) October 15, 2025 Ok, este tweet sobre as próximas mudanças no ChatGPT explodiu na [parte sobre] erotismo muito mais do que eu pensava que iria! Era para ser apenas um exemplo de nós permitindo mais liberdade de usuário para adultos. Aqui está um esforço para comunicá-lo melhor:



Como dissemos anteriormente, estamos tomando a decisão de priorizar a segurança sobre a privacidade e a liberdade para os adolescentes. E não estamos afrouxando nenhuma política relacionada à saúde mental. Esta é uma tecnologia nova e poderosa, e acreditamos que os menores precisam de proteção significativa.



Também nos preocupamos muito com o princípio de tratar usuários adultos como adultos. À medida que a IA se torna mais importante na vida das pessoas, permitir muita liberdade para que as pessoas usem a IA das maneiras que desejam é uma parte importante da nossa missão.



Não se aplica em toda a linha, é claro: por exemplo, ainda não permitiremos coisas que causem danos aos outros, e trataremos os usuários que estão passando por crises de saúde mental de forma muito diferente dos usuários que não estão. Sem sermos paternalistas, tentaremos ajudar os usuários a alcançar seus objetivos de longo prazo.



Mas não somos a polícia moral eleita do mundo. Da mesma forma que a sociedade diferencia outros limites apropriados (filmes com classificação R, por exemplo), queremos fazer uma coisa semelhante aqui.

Falando em impactos na saúde mental…

A OpenAI anunciou a criação do Expert Council on Well-Being and AI, um conselho formado por especialistas com experiência em psicologia, psiquiatria, interação humano-computador e saúde mental para aconselhar a OpenAI sobre como a IA pode interagir de maneira mais saudável com as pessoas.

Em paralelo a esse conselho, a empresa também está trabalhando com um subconjunto multidisciplinar de médicos e pesquisadores da Global Physician Network, os quais ajudarão a empresa a moldar seu comportamento e políticas para testar como o ChatGPT responde em situações do mundo real.