ChatGPT liberará conteúdos eróticos e novas personalidades para adultos

Bastante restritivo no que se refere a conteúdos de conotação sexual desde seu lançamento, o ChatGPT dará mais liberdade para esse tipo de conteúdo futuramente, seguindo um caminho semelhante ao de plataformas como o Grok (da xAI), que conta até mesmo com um avatar que desbloqueia conversas “proibidas”.
De acordo com uma publicação do CEO da OpenAI, Sam Altman, a plataforma relaxará as restrições após descobrir como mitigar alguns problemas de saúde mental que poderiam ser desencadeados por tais conversas e ganhará — em algumas semanas — uma versão atualizada que poderá oferecer diferentes personalidades.
Se você quiser que seu ChatGPT responda de forma bem humana, ou use muitos emojis, ou aja como um amigo, o ChatGPT deve fazer isso (mas só se você quiser, não porque estamos maximizando o uso).
A grande novidade será que o ChatGPT poderá “tratar usuários adultos como adultos” (o que requererá verificação de idade), passando a permitir ainda mais conteúdos eróticos em suas conversas — algo que deverá ser lançado em dezembro, em meio à implementação dessas novas personalidades.
O anúncio da OpenAI recebeu algumas reações negativas, as quais alegam que chatbots de IA sexualizados são arriscados e podem gera danos reais à saúde mental dos usuários. Algumas entidades, inclusive, pediram para que a empresa reconsiderasse essa decisão.
Em outra publicação, Altman respondeu às críticas afirmando que a OpenAI não afrouxará políticas relacionadas à saúde mental e, ao mencionar a questão sexual, destacou que a empresa “não é a polícia moral eleita do mundo”:
Falando em impactos na saúde mental…
A OpenAI anunciou a criação do Expert Council on Well-Being and AI, um conselho formado por especialistas com experiência em psicologia, psiquiatria, interação humano-computador e saúde mental para aconselhar a OpenAI sobre como a IA pode interagir de maneira mais saudável com as pessoas.
Em paralelo a esse conselho, a empresa também está trabalhando com um subconjunto multidisciplinar de médicos e pesquisadores da Global Physician Network, os quais ajudarão a empresa a moldar seu comportamento e políticas para testar como o ChatGPT responde em situações do mundo real.