Chefe do grupo que trabalha na nova Siri troca a Apple pela Meta

Provavelmente soará repetitivo, mas sim: mais um executivo do núcleo de inteligência artificial (IA) da Apple está trocando a empresa pela Meta. De acordo com a Bloomberg, trata-se de Ke Yang, que havia sido nomeado há apenas algumas semanas como chefe da equipe de Respostas, Conhecimento e Informação da Maçã.

Segundo a publicação, essa equipe em questão está atualmente desenvolvendo recursos para tornar a Siri mais parecida com chatbots como o ChatGPT, basicamente trabalhando para dar a ela a capacidade de puxar informações da internet para responder de maneira mais assertiva aos questionamentos dos usuários.

Essa equipe é central para uma grande renovação da Siri, planejado para março como parte do esforço central da Apple para reviver suas operações de IA dificultosas. A nova versão da Siri também incluirá recursos que estão atrasados desde o início deste ano, como a capacidade de explorar dados pessoais para gerenciar solicitações mais complexas.

Mais especificamente, essa capacidade de pesquisar na internet fará parte de um novo recurso denominado “Answers” (ou “Respostas”), o qual está sendo desenhado para ajudar a Apple a competir melhor com outros chatbots com capacidade de pesquisa presente no mercado — um setor que está em plena ascensão.

Considerado um dos executivos mais proeminentes trabalhando nesse grupo, Yang é uma das maiores perdas para o setor de IA da Apple neste ano, dentre tantos. A reportagem afirma ainda que vários membros restantes da equipe esperam que muitos outros talentos do ramo deixem a Maçã nos próximos meses.

A Apple — que, assim como a Meta, se recusou a comentar a matéria — definirá Benoit Dupin como o novo chefe do grupo. Ele atualmente é vice de John Giannandrea e responsável por supervisionar a infraestrutura de nuvem relacionada ao aprendizado de máquina para a empresa.