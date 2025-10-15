Chip M5 tem avanços mais expressivos em IA e no desempenho gráfico

A Apple anunciou hoje o chip M5, o qual equipa os novos iPads Pro, Apple Vision Pro e MacBook Pro de 14″ — oferecendo um grande salto em desempenho de IA.
Construído com tecnologia de 3 nanômetros de terceira geração, o M5 apresenta uma arquitetura avançada com um Neural Accelerator em cada núcleo da GPU 1Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico., permitindo executar fluxos de trabalho de IA até 4x mais rápido do que o M4.
A largura de banda da memória também saltou de 120GB/s no M4 para 153GB/s no M5, de modo que esse aumento contribui para uma melhoria de 45% no desempenho da GPU em relação ao seu antecessor.
Em alguns aspectos, porém, o M5 não representa uma grande mudança em relação ao M4. Ele possui quatro núcleos de CPU 2Central processing unit, ou unidade central de processamento. de alto desempenho e seis núcleos de alta eficiência, além de dez núcleos de GPU e um Neural Engine de 16 núcleos, podendo ser configurado com 16GB, 24GB ou 32GB de RAM 3Random access memory, ou memória de acesso aleatório. — os mesmos do M4.
O M5 também inclui o mecanismo de traçado de raios (ray tracing) de terceira geração da Apple — que, combinado com o dynamic caching de segunda geração rearquitetado, proporciona uma jogabilidade mais suave, visuais mais realistas em aplicativos 3D e tempos de renderização mais rápidos para projetos gráficos complexos e outros aplicativos visualmente intensivos.
A arquitetura da GPU também foi projetada para integração perfeita com as estruturas de software da Apple. Aplicativos que utilizam estruturas e APIs 4Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. integradas como Core ML, Metal Performance Shaders e Metal 4 — podem obter aumentos de desempenho automaticamente.
Em resumo, o chip Apple M5 apresenta ganhos moderados em relação ao M4. O salto entre os dois é mais pronunciado em áreas como aprendizado de máquina (onde o M5 pode ser várias vezes mais rápido para determinadas tarefas) e renderização gráfica, enquanto a velocidade da CPU possui um aumento geracional menor.
Para usuários e desenvolvedores, as melhorias do M5 significam mais espaço para cargas de trabalho exigentes e novas possibilidades para IA no dispositivo (como executar redes neurais complexas localmente). Isso não significa, porém, que o M4 está de alguma forma defasado — ele continua sendo um chip muito poderoso e eficiente, sendo que os dispositivos alimentados por ele lidam com a maioria das tarefas com facilidade.
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
Notas de rodapé
- 1Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.
- 2Central processing unit, ou unidade central de processamento.
- 3Random access memory, ou memória de acesso aleatório.
- 4Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.