Chip M5 tem avanços mais expressivos em IA e no desempenho gráfico

A Apple anunciou hoje o chip M5, o qual equipa os novos iPads Pro, Apple Vision Pro e MacBook Pro de 14″ — oferecendo um grande salto em desempenho de IA.

Construído com tecnologia de 3 nanômetros de terceira geração, o M5 apresenta uma arquitetura avançada com um Neural Accelerator em cada núcleo da GPU , permitindo executar fluxos de trabalho de IA até 4x mais rápido do que o M4.

A largura de banda da memória também saltou de 120GB/s no M4 para 153GB/s no M5, de modo que esse aumento contribui para uma melhoria de 45% no desempenho da GPU em relação ao seu antecessor.

Em alguns aspectos, porém, o M5 não representa uma grande mudança em relação ao M4. Ele possui quatro núcleos de CPU de alto desempenho e seis núcleos de alta eficiência, além de dez núcleos de GPU e um Neural Engine de 16 núcleos, podendo ser configurado com 16GB, 24GB ou 32GB de RAM — os mesmos do M4.

O M5 também inclui o mecanismo de traçado de raios (ray tracing) de terceira geração da Apple — que, combinado com o dynamic caching de segunda geração rearquitetado, proporciona uma jogabilidade mais suave, visuais mais realistas em aplicativos 3D e tempos de renderização mais rápidos para projetos gráficos complexos e outros aplicativos visualmente intensivos.

A arquitetura da GPU também foi projetada para integração perfeita com as estruturas de software da Apple. Aplicativos que utilizam estruturas e APIs integradas como Core ML, Metal Performance Shaders e Metal 4 — podem obter aumentos de desempenho automaticamente.

Em resumo, o chip Apple M5 apresenta ganhos moderados em relação ao M4. O salto entre os dois é mais pronunciado em áreas como aprendizado de máquina (onde o M5 pode ser várias vezes mais rápido para determinadas tarefas) e renderização gráfica, enquanto a velocidade da CPU possui um aumento geracional menor.

Para usuários e desenvolvedores, as melhorias do M5 significam mais espaço para cargas de trabalho exigentes e novas possibilidades para IA no dispositivo (como executar redes neurais complexas localmente). Isso não significa, porém, que o M4 está de alguma forma defasado — ele continua sendo um chip muito poderoso e eficiente, sendo que os dispositivos alimentados por ele lidam com a maioria das tarefas com facilidade.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

