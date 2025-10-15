Como criar múltiplos diários no app Diário [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Diário (Journal), além de já estar disponível em iPhones, chegou agora também a iPads (com o iPadOS 26) e Macs (com o macOS Tahoe 26).

Além de aproveitar as telas maiores desses aparelhos, ele também ganhou alguns novos recursos — sendo que o mais interessante deles é a possibilidade de criar múltiplos diários.

Veja como fazer isso a seguir! 📓

Como criar múltiplos diários pelo iPhone/iPad

Com o app Diário aberto no iPhone ou iPad, toque na setinha do canto superior esquerdo), vá até o “+” (ao lado de “Diários”) e personalize-o com um nome, uma cor e um símbolo.

Para reordená-los, mantenha o dedo pressionado em cima de um diário e arraste-o para a posição desejada. Ou, se preferir, vá até os três pontinhos (no canto superior direito) e em “Editar”.

Como criar múltiplos diários pelo Mac

Com o app aberto, clique no “+” (ao lado de “Diários”, na barra lateral esquerda). Se preferir, vá até Arquivo » Novo Diário, na barra de menus, ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command N . Digite as informações do diário para salvá-lo.

Para reordená-los, arraste o nome dele (na barra lateral esquerda).