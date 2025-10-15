Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Camilo Concha / Shutterstock.com
Aplicativo Diário (Journal) no iPhone

Como escrever/desenhar à mão no app Diário [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
15/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O aplicativo Diário (Journal) agora pode ser usado também em iPads e Macs com o iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, respectivamente. Dessa forma, os consumidores podem aproveitar os recursos de cada produto — como o uso do Apple Pencil nos tablets e do teclado físico nos computadores.

Publicidade

Agora, além de escrever textos, é possível escrever ou desenhar usando as ferramentas de escrita disponibilizadas pela Maçã dentro de uma entrada do app. Veja como é supersimples usar isso na prática! ✏️

Abra o app Diário no seu iPhone, iPad ou Mac e toque/clique no botão “+” para iniciar uma nova entrada. Se estiver no Mac, você também pode fazer isso indo até Arquivo » Nova Entrada, na barra de menus, ou pelo atalho ⌘ command N.

Em seguida, selecione o ícone representado por um lápis, na parte superior, para abrir as ferramentas disponíveis e escrever/desenhar à mão.

No caso dos Macs, você também pode ir até Entrada » Adicionar Desenho, na barra de menus, ou usar diretamente o atalho ⇧ shift D para abri-las.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Vandals, War of Reproduction 3, Barômetro de pesca Pescadores e mais!
Posts relacionados