Como escrever/desenhar à mão no app Diário [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Diário (Journal) agora pode ser usado também em iPads e Macs com o iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, respectivamente. Dessa forma, os consumidores podem aproveitar os recursos de cada produto — como o uso do Apple Pencil nos tablets e do teclado físico nos computadores.

Agora, além de escrever textos, é possível escrever ou desenhar usando as ferramentas de escrita disponibilizadas pela Maçã dentro de uma entrada do app. Veja como é supersimples usar isso na prática! ✏️

Abra o app Diário no seu iPhone, iPad ou Mac e toque/clique no botão “+” para iniciar uma nova entrada. Se estiver no Mac, você também pode fazer isso indo até Arquivo » Nova Entrada, na barra de menus, ou pelo atalho ⌘ command N .

Em seguida, selecione o ícone representado por um lápis, na parte superior, para abrir as ferramentas disponíveis e escrever/desenhar à mão.