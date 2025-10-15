Navegue

Leitura de 1 minuto

DMs do Threads agora suportam criação de grupos e chegarão à Europa

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 18:10

Alguns meses após a adição das mensagens diretas, o Threads anunciou hoje suporte para mensagens em grupo com até 50 pessoas, permitindo o compartilhamento de vídeos, GIFs e emojis — assim como em DMs individuais.

No entanto, também como acontece com as DMs individuais, os bate-papos em grupo não são criptografados. Isso porque a empresa vê a funcionalidade “como uma forma de as pessoas se conectarem sobre assuntos sobre os quais estão falando no momento” — e não como um serviço de mensagens seguro.

DMs em grupo no Threads

O Threads afirma que os usuários terão algum controle sobre quem pode iniciar conversas em grupo com eles, sendo necessário estar seguindo a pessoa para que ela possa o adicionar ao chat em grupo — diferentemente das DMs individuais, já que recados enviados por pessoas que você não segue são apenas direcionadas para a sua pasta de solicitações de mensagens, não para a sua caixa de entrada principal.

Os usuários também poderão dar um nome aos seus chats em grupo e, posteriormente, convidar outras pessoas compartilhando um link, em vez de adicioná-las individualmente.

DMs em grupo no Threads

Além dos chats em grupo, o recurso de mensagens chegará à União Europeia nos próximos dias, dando aos usuários da região acesso a chats individuais e em grupo.

