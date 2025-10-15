Fabricantes chinesas revelam sistemas com visuais idênticos ao do iOS 26

Que algumas fabricantes chinesas de smartphones têm o costume de “se inspirar” em designs e interfaces da Apple, não é uma novidade — mas as cópias estão ficando cada vez mais escancaradas.

A vivo, por exemplo, se inspirou na linguagem de design Liquid Glass, da Apple, para sua mais recente atualização de sistema operacional, o OriginOS 6. Revelado nesta semana, o OriginOS 6 tem os mesmos botões arredondados e o visual de vidro translúcido do iOS 26.

No vídeo de demonstração acima, é exibida ver uma interface que poderia ser facilmente confundida com o ‌iOS 26‌. Os elementos translúcidos estão em todos os lugares: relógio, Central de Controle, ícones, botões e até papéis de parede que mudam com um efeito de 2D para 3D.

Da mesma forma, a HONOR anunciou nesta semana o MagicOS 10 — e as semelhanças são tão expressivas quanto no sistema da Vivo.

Como se não o design translúcido como o do iOS 26 não fosse o suficiente, é possível conferir que algumas animações características do sistema da Maçã também foram copiadas pela fabricante, como o efeito do AirDrop ao aproximar dois dispositivos, além dos próprios ícones de apps em si.

Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina copia.

via MacRumors