Google começa a liberar Gemini no app do Chrome para iOS

Depois de aterrissar no aplicativo do Chrome para desktops, o Gemini agora pode ser acessado pelo app do browser para iOS, dando aos seus usuários a chance de fazer perguntas, gerar resumos e mais durante a navegação.

Como notado pelo The Mac Observer, existe agora um botão “Ask Gemini” (“Pergunte ao Gemini”, em tradução direta) no menu de ferramentas da página do Chrome.

Captura de tela/The Mac Observer

Ao tocar nele pela primeira vez, o usuário é convidado a conceder permissão para que o navegador envie dados da página para os servidores do Google, onde o Gemini processará os prompts do usuário.

Essa, no entanto, não é a única maneira de invocar o chatbot da gigante de Mountain View pelo Chrome para iOS. Nas configurações do navegador, há um outro atalho intitulado “Gemini in Chrome” (“Gemini no Chrome”) que também pode ser usado para iniciar uma conversa com a IA.

Captura de tela/The Mac Observer

Ao fim de cada interação, é possível avaliar ajuda do Gemini como sendo útil ou não — dado que será utilizado pelo Google para aprimorar a ferramenta.

E por falar nas configurações do Chrome, também é por lá que o usuário pode gerenciar o compartilhamento de páginas e a atividade da IA no app.

Captura de tela/The Mac Observer

Ao que tudo indica, a novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários do Chrome no iOS, então é possível que ela ainda não tenha aparecido para você. Para aumentar as chances de recebê-la, no entanto, é sempre uma boa ideia manter o seu app atualizado.

