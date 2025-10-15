Navegue

Veo 3.1

Google lança modelo Veo 3.1; Flow ganha opções avançadas de vídeo com IA

Douglas Nascimento
15/10/2025 • 18:50
Leitura de 2 minuto

O Google introduziu hoje duas novidades em termos de recursos de inteligência artificial: o Veo 3.1 (a mais nova geração de seu gerador de vídeos com IA generativa) e novos recursos para o Flow, os quais chegam para aproveitar todo o potencial trazido por essa atualização.

Disponível também via Gemini API, Google AI Studio, Vertex AI e Gemini, o Veo 3.1 permite criar conteúdos mais engajadores graças a novidades como áudio nativo mais rico, o qual traz conversas mais naturais, efeitos de som sincronizados, controle de narrativa e melhor compreensão de estilos cinematográficos.

Essa maior capacidade de compreensão do novo modelo permite coisas como a adição de vários elementos para criar uma cena, a possibilidade de estendê-la e até mesmo de definir qual o primeiro e o último quadro em uma sequência, dando uma liberdade sem precedentes à sua criação.

Todas essas novidades já estão disponíveis no Flow, que está ganhando os seguintes recursos:

  • Ingredientes para vídeo: permite usar múltiplas imagens de referência para controlar os personagens, os objetos e o estilo;
  • Quadros para vídeo: permite fornecer uma imagem inicial e uma final para que o Flow gere um vídeo com começo e fim pré-definidos;
  • Estender: permite criar vídeos mais longos que se conectam ao clipe original para continuá-lo de forma suave e natural
Além disso, o Flow, com o Veo 3.1, agora permite adicionar elementos a qualquer cena já existente com o recurso “Inserir”, bem como remover objetos ou personagens indesejados com facilidade, reconstruindo o background e seus arredores para deixar tudo bastante natural.

Por fim, essa inserção ou remoção de objetos é empoderada com as capacidades de combinar escala, iluminação e sombras para fazer com que pareça que o objeto ou personagem em questão sempre tenha estado no vídeo (ou nunca estivesse lá, no caso da remoção).

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
