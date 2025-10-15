Google lança modelo Veo 3.1; Flow ganha opções avançadas de vídeo com IA

O Google introduziu hoje duas novidades em termos de recursos de inteligência artificial: o Veo 3.1 (a mais nova geração de seu gerador de vídeos com IA generativa) e novos recursos para o Flow, os quais chegam para aproveitar todo o potencial trazido por essa atualização.

Disponível também via Gemini API, Google AI Studio, Vertex AI e Gemini, o Veo 3.1 permite criar conteúdos mais engajadores graças a novidades como áudio nativo mais rico, o qual traz conversas mais naturais, efeitos de som sincronizados, controle de narrativa e melhor compreensão de estilos cinematográficos.

Essa maior capacidade de compreensão do novo modelo permite coisas como a adição de vários elementos para criar uma cena, a possibilidade de estendê-la e até mesmo de definir qual o primeiro e o último quadro em uma sequência, dando uma liberdade sem precedentes à sua criação.

Todas essas novidades já estão disponíveis no Flow, que está ganhando os seguintes recursos:

Ingredientes para vídeo: permite usar múltiplas imagens de referência para controlar os personagens, os objetos e o estilo;

Quadros para vídeo: permite fornecer uma imagem inicial e uma final para que o Flow gere um vídeo com começo e fim pré-definidos;

Estender: permite criar vídeos mais longos que se conectam ao clipe original para continuá-lo de forma suave e natural

Além disso, o Flow, com o Veo 3.1, agora permite adicionar elementos a qualquer cena já existente com o recurso “Inserir”, bem como remover objetos ou personagens indesejados com facilidade, reconstruindo o background e seus arredores para deixar tudo bastante natural.

Por fim, essa inserção ou remoção de objetos é empoderada com as capacidades de combinar escala, iluminação e sombras para fazer com que pareça que o objeto ou personagem em questão sempre tenha estado no vídeo (ou nunca estivesse lá, no caso da remoção).