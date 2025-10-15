Navegue

MacBook Pro de 14″ com chip M5 virá sem carregador na União Europeia

Bruno Cardoso
15/10/2025 • 12:08
A tendência iniciada pela em Apple em 2020 de remover o adaptador de parede da caixa de seus dispositivos fez mais uma vítima (pelo menos na Europa): o MacBook Pro (base) de 14 polegadas.

Tendo sido atualizado hoje com o novíssimo chip M5, ele não vêm com um carregador no Reino Unido e em países da União Europeia — o que inclui, é claro, Portugal. No Brasil e nos Estados Unidos, o acessório segue sendo incluso na caixa do laptop.

Ao que tudo indica, essa mudança tem a ver com regras recentes da União Europeia, as quais foram elaboradas com o intuito de reduzir a produção de lixo eletrônico no Velho Continente.

Curiosamente, os MacBooks Pro de 14″ e 16″ com os chips M4 Pro e M4 Max ainda contam com o adaptador de energia em suas embalagens — situação que provavelmente mudará assim que a Apple atualizá-los com os rumorados “M5 Pro” e “M5 Max” no ano que vem.

Em Portugal, o adaptador de parede USB‑C de 70W da Apple sai por 65€.

Resta ver, agora, se Apple tomará essa decisão também em outros mercados no futuro.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
