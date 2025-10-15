Magenta Arcade II, jogo dos criadores de Dandara, é lançado para iPhone e iPad

O estúdio brasileiro Long Hat House, conhecido pelo jogo Dandara, lançou hoje seu mais novo título: Magenta Arcade II, sequência do game de ação lançado há mais de uma década.

Na história do jogo, a brilhante e excêntrica cientista Eva Magenta está decidida a expulsá-lo do reino e virar seus fiéis seguidores contra você. Ela também contará com a ajuda do restante da família Magenta, que formam um vasto elenco de antagonistas.

O jogador, por sua vez, em vez de pilotar uma nave espacial, utilizará o próprio dedo para disparar ondas de projéteis, tornando-se uma poderosa divindade. Ao longo de cada fase, você enfrentará mais de uma dúzia de tipos de “Robotos” — as engenhosas invenções da família Magenta, criadas especialmente para derrotá-lo.

O jogo está agora disponível para iPhone e iPad na App Store por R$10.