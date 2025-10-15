Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Magenta Arcade II, jogo dos criadores de Dandara, é lançado para iPhone e iPad

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 09:10
Magenta Arcade II

O estúdio brasileiro Long Hat House, conhecido pelo jogo Dandara, lançou hoje seu mais novo título: Magenta Arcade II, sequência do game de ação lançado há mais de uma década.

Publicidade

Na história do jogo, a brilhante e excêntrica cientista Eva Magenta está decidida a expulsá-lo do reino e virar seus fiéis seguidores contra você. Ela também contará com a ajuda do restante da família Magenta, que formam um vasto elenco de antagonistas.

YouTube video

O jogador, por sua vez, em vez de pilotar uma nave espacial, utilizará o próprio dedo para disparar ondas de projéteis, tornando-se uma poderosa divindade. Ao longo de cada fase, você enfrentará mais de uma dúzia de tipos de “Robotos” — as engenhosas invenções da família Magenta, criadas especialmente para derrotá-lo.

O jogo está agora disponível para iPhone e iPad na App Store por R$10.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Vídeo: Q&A — o iPhone Air veio para ficar ou vai vazar?
Posts relacionados