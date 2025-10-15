Magic Keyboard para iPad Air ganha nova opção na cor preta

A Apple discretamente lançou uma versão do Magic Keyboard para iPad Air com uma nova opção de cor. Até agora, o acessório estava disponível apenas na cor branca — e, a partir de hoje, ele também é oferecido na cor preta.
Isso o aproxima ainda mais do Magic Keyboard para iPad Pro, embora ainda não possua os recursos característicos do acessório para este modelo, como a retroiluminação das teclas, além de utilizar o mesmo material de borracha/tecido em vez de alumínio.
Em suma, portanto, trata-se apenas de uma nova cor, o que certamente agradará quem possui um iPad Air na cor cinza-espacial.
Como antes, o Magic Keyboard para iPad Air é compatível com o iPad Air (4ª geração) e versões posteriores. Seu preço é de R$3.000 (US$270 nos Estados Unidos e 330€ em Portugal) para o modelo de 11 polegadas ou R$3.300 (US$370 nos EUA e 350€ em Portugal) para o modelo de 13 polegadas.
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Tamanhos: 11 ou 12,9 polegadas
Cores: branco ou preto
