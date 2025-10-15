Navegue

Meta descontinuará app do Messenger para macOS e Windows

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 19:40
Messenger para macOS

De acordo com uma página da Central de Ajuda do Facebook, o aplicativo do Messenger está sendo descontinuando no desktop — o que inclui tanto a versão para macOS quanto para Windows.

O aplicativo já foi retirado da Mac App Store, tornando-o indisponível para novos downloads. Segundo a Meta, ele será descontinuado oficialmente no dia 15 de dezembro.

De qualquer forma, os usuários receberão uma notificação no aplicativo assim que o processo começar. A partir daí, eles terão 60 dias para usar o aplicativo antes que ele seja totalmente descontinuado.

Após esse prazo, o app deixará de funcionar. A Meta recomenda que os usuários ativem o armazenamento seguro antes que isso aconteça e definam um PIN para salvar seu histórico de conversas.

Os usuários serão então redirecionados automaticamente para o Facebook ao tentar acessar o aplicativo — já aqueles que usam o Messenger sem uma conta do Facebook serão redirecionados para a versão web da plataforma.

Já o aplicativo para dispositivos móveis, seja para iOS ou para Android, provavelmente continuará funcionando normalmente.

via AppleInsider

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
