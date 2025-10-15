Meta descontinuará app do Messenger para macOS e Windows

De acordo com uma página da Central de Ajuda do Facebook, o aplicativo do Messenger está sendo descontinuando no desktop — o que inclui tanto a versão para macOS quanto para Windows.
O aplicativo já foi retirado da Mac App Store, tornando-o indisponível para novos downloads. Segundo a Meta, ele será descontinuado oficialmente no dia 15 de dezembro.
De qualquer forma, os usuários receberão uma notificação no aplicativo assim que o processo começar. A partir daí, eles terão 60 dias para usar o aplicativo antes que ele seja totalmente descontinuado.
Após esse prazo, o app deixará de funcionar. A Meta recomenda que os usuários ativem o armazenamento seguro antes que isso aconteça e definam um PIN para salvar seu histórico de conversas.
Os usuários serão então redirecionados automaticamente para o Facebook ao tentar acessar o aplicativo — já aqueles que usam o Messenger sem uma conta do Facebook serão redirecionados para a versão web da plataforma.
Já o aplicativo para dispositivos móveis, seja para iOS ou para Android, provavelmente continuará funcionando normalmente.
