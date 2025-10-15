Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Modelo de IA mais leve e rápido da Anthropic ganha nova versão

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 19:31
Claude Haiku 4.5

A Anthropic lançou hoje o Claude Haiku 4.5, a versão mais recente de seu modelo de IA mais leve — que passa a oferecer desempenho semelhante ao do Sonnet 4 “por um terço do custo e mais que o dobro da velocidade”, segundo a empresa.

Publicidade

A Anthropic cita uma série de resultados de benchmark para respaldar essas alegações de desempenho. Nos testes da empresa, o Haiku obteve 73% no SWE-Bench e 41% no Terminal-Bench — abaixo do Sonnet 4.5, mas no mesmo nível do Sonnet 4, GPT-5 e Gemini 2.5 em ambos os casos. Os testes mostram resultados semelhantes em testes envolvendo o uso de ferramentas e raciocínio visual.

YouTube video

O Haiku 4.5 chega após o lançamento do Sonnet 4.5 e dois meses após o lançamento do Opus 4.1, ambos descritos como modelos de última geração.

O Claude está abrindo categorias inteiramente novas do que é possível com IA em ambientes de produção — com o Sonnet lidando com planejamentos complexos enquanto os subagentes com Haiku executam com rapidez. Estamos oferecendo às pessoas um conjunto completo de ferramentas de agentes, onde cada modelo possui a combinação certa de inteligência, velocidade e custo para diferentes partes do trabalho.

Mike Krieger, diretor de produto da Anthropic.

A nova versão do Haiku está disponível imediatamente em todos os planos gratuitos da Anthropic. Qualquer pessoa pode conversar com o Claude usando o Haiku 4.5 na web e nos apps para iOS e Android.

O preço da API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. do Haiku 4.5 parte de US$1 por milhão de tokens de entrada e US$5 por milhão de tokens de saída, com até 90% de economia com o cache de prompts.

via TechCrunch

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Google lança modelo Veo 3.1; Flow ganha opções avançadas de vídeo com IA
Posts relacionados