Modelo de IA mais leve e rápido da Anthropic ganha nova versão

A Anthropic lançou hoje o Claude Haiku 4.5, a versão mais recente de seu modelo de IA mais leve — que passa a oferecer desempenho semelhante ao do Sonnet 4 “por um terço do custo e mais que o dobro da velocidade”, segundo a empresa.

A Anthropic cita uma série de resultados de benchmark para respaldar essas alegações de desempenho. Nos testes da empresa, o Haiku obteve 73% no SWE-Bench e 41% no Terminal-Bench — abaixo do Sonnet 4.5, mas no mesmo nível do Sonnet 4, GPT-5 e Gemini 2.5 em ambos os casos. Os testes mostram resultados semelhantes em testes envolvendo o uso de ferramentas e raciocínio visual.

O Haiku 4.5 chega após o lançamento do Sonnet 4.5 e dois meses após o lançamento do Opus 4.1, ambos descritos como modelos de última geração.

O Claude está abrindo categorias inteiramente novas do que é possível com IA em ambientes de produção — com o Sonnet lidando com planejamentos complexos enquanto os subagentes com Haiku executam com rapidez. Estamos oferecendo às pessoas um conjunto completo de ferramentas de agentes, onde cada modelo possui a combinação certa de inteligência, velocidade e custo para diferentes partes do trabalho. —Mike Krieger, diretor de produto da Anthropic.

A nova versão do Haiku está disponível imediatamente em todos os planos gratuitos da Anthropic. Qualquer pessoa pode conversar com o Claude usando o Haiku 4.5 na web e nos apps para iOS e Android.

O preço da API do Haiku 4.5 parte de US$1 por milhão de tokens de entrada e US$5 por milhão de tokens de saída, com até 90% de economia com o cache de prompts.

via TechCrunch