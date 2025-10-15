Novos iPads Pro são lançados com os chips M5, N1 e C1X

A Apple acaba de anunciar os novos iPads Pro com o chip M5, que chegam apenas com mudanças incrementais em relação ao seus antecessores — o que inclui, é claro, o processador.

Além do novo SoC , eles são os primeiros da linha a vir com o N1 — chip Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 desenvolvido pela própria Apple e que fez a sua estreia com os iPhones 17 e Air, apresentados no mês passado.

No caso dos modelos Wi-Fi + Cellular, também temos o modem C1X, responsável pela conexão 5G do novos iPads Pro e que também pode ser encontrado no iPhone Air, o smartphone ultrafino da Apple.

Quando o assunto é tela, nada mudou. A Apple escolheu usar o mesmo display Ultra Retina XDR com ProMotion (até 120Hz) do ano passado, o qual pode alcançar um brilho de até 1.000nits em conteúdos SDR e de até 1.600 nits em conteúdos HDR . As opções de tamanho também seguem sendo as mesmas: 11 e 13 polegadas.

Em termos de design, ambos continuam idênticos, o que também vale para sua espessura diminuta (5,3mm para o modelo 11″ e 5,1mm para o de 13″). Os novos modelos seguem sendo oferecidos em duas cores: prateada (silver) e preto-espacial (space black).

No caso dos modelos com 256GB e 512GB de armazenamento, o chip M5 conta com 9 núcleos de CPU (3 de desempenho e 6 de eficiência) — 1 núcleo a menos que os modelos com 1TB e 2TB, que vêm com 10 (4 de desempenho e 6 de eficiência). A GPU , por outro lado, é igual para todos, vindo com 10 núcleos e uma Neural Engine de 16 núcleos mais rápida, que oferece um desempenho mais eficiente em termos de energia para IA no dispositivo.

Essa divisão também vale para a memória dos aparelhos, já que os modelos com 256GB e 512GB de armazenamento vêm com 12GB (4GB a mais que os modelos equivalentes do ano passado) e, as versões com 1TB e 2TB, com 16GB (a mesma quantidade dos iPads Pro com o chip M4 equivalentes).

Em termos de acessórios, nada mudou: os tablets seguem suportando o Apple Pencil Pro, o Apple Pencil (USB-C) e os Magic Keyboards correspondentes.

Disponibilidade

Os novos iPads Pro com chip M5 continuam partindo de US$1.000 (para o modelo de 11 polegadas) e US$1.300 (para o de 13 polegadas). A pré-venda já está aberta nos Estados Unidos e em diversos outros países e regiões, com início das vendas marcado para 22/10, quarta-feira da semana que vem.

No Brasil, os preços começam em R$12.500 (11″) e R$16 mil (13″), mas ainda não há uma previsão para o início das vendas.