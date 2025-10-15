Pelo 13º ano consecutivo, Apple aparece na liderança do ranking da Interbrand

Ano após ano, a Apple aparece no topo do ranking Best Global Brands (da Interbrand), que lista as empresas mais valiosas do mundo com base não só em seu valor nominal, mas também em sua influência e força de marca — e, em 2025, isso não foi diferente.

Publicidade

Avaliada em US$470,9 bilhões, a Apple lidera essa lista há 13 anos seguidos, embora tenha apresentado a segunda queda de sua história (e de forma consecutiva). Se, no ano passado, a gigante de Cupertino recuou 3% em valor de marca em comparação com 2023, desta vez, a queda foi de 4% em relação ao ranking de 2024.

A distância para o segundo lugar, ocupado pela Microsoft (US$388,5 bilhões), vale notar, ainda é grande, embora a gigante de Redmond tenha apresentado um crescimento de 10% de 2024 para cá. Logo atrás dela, temos a Amazon, com US$319,9 bilhões (+7%); o Google, com US$317,1 bilhões (+9%); e a Samsung, com US$90,5 bilhões (-10%).

Como é possível notar, o Top 5 é todo ocupado por empresas do mundo da tecnologia, que também dominaram a lista de companhias que apresentaram os maiores crescimentos na comparação ano após ano. Entre os exemplos mais notáveis, temos a NVIDIA, com US$43,2 bilhões (+116%); o YouTube, com US$48,4 bilhões (+61%); a Netflix, com US$28 bilhões (+42%); o Uber, com US$12,7 bilhões (+38%); e a Nintendo, com US$15,4 bilhões (+35%).

Publicidade

A disrupção é uma força definidora que molda marcas globais. Serviços digitais e a ascensão da IA ​​estão estabelecendo novos vencedores mais rápido do que nunca. Apple, Microsoft e Amazon mantêm suas posições como as três marcas mais valiosas — mas nossa análise também vê NVIDIA, Instagram, YouTube, Uber e Netflix impulsionando o ranking. Marcas que estão inovando em todos os setores e entrando em novas arenas, construindo relevância cultural e investindo em estratégias de marca de longo prazo estão superando até mesmo as que apresentam melhor desempenho.

Como destacado pelo 9to5Mac, uma das grandes surpresas da edição de 2025 do Best Global Brands é a ausência do ChatGPT (e da OpenAI) do ranking, embora tenha sido citado três vezes ao longo do relatório (uma vez para OpenAI).

O ranking completo pode ser conferido nessa página.