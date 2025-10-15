Navegue

Leitura de 2 minuto

Produtos de casa inteligente da Apple serão produzidos primeiro no Vietnã, diz Bloomberg

O veículo também compartilhou mais alguns detalhes sobre esses dispositivos, incluindo informações sobre os seus preços
Douglas Nascimento
15/10/2025 • 09:20
A Apple continua empenhada em diminuir ainda mais a sua dependência da China. De acordo com a Bloomberg, a Maçã planeja já começar a fabricar três de seus futuros produtos no Vietnã, uma abordagem inédita para a empresa, que sempre prioriza a potência asiática ao iniciar a produção de um dispositivo.

Segundo a reportagem, os produtos em questão são o suposto hub de casa inteligente com tela e as rumoradas câmeras de segurança internas que a empresa prepara para o ano que vem, bem como um novo dispositivo de casa inteligente com características robóticas — este previsto para chegar ao mercado apenas em 2027.

Especificamente para o hub de casa inteligente, a empresa está se juntando à BYD, que ficará responsável pela montagem final, pelos testes e pela embalagem dos novos produtos — uma grande fase na qual os dispositivos são construídos e preparados para envio ao consumidores e às lojas de varejo.

Já fabricando produtos como iPads, AirPods, Apple Watches, Macs e HomePods no Vietnã, a Maçã também se prepara para expandir a produção dos seus tablets em conjunto com a BYD, empresa que vez se envolvendo cada vez mais na cadeia de suprimento de hardware da Maçã nos últimos anos.

Mais sobre os produtos

A reportagem também traz algumas informações sobre os produtos supracitados. O hub de casa inteligente, por exemplo, terá duas diferentes versões: uma com uma tela equipada em um alto-falante como uma base (codinome J490) e outra (J491) projetada para ser fixada em uma parede.

Previstos para custar cerca de US$350, esses hubs incluirão uma câmera FaceTime que se ajusta dinamicamente a depender de quem está usando e reconhece os usuários quando eles se aproximam — uma tecnologia já conhecida em dispositivos Echo lançados recentemente pela Amazon.

Quanto ao dispositivo robótico, a reportagem afirma que alguns desafios de engenharia adiaram seu desenvolvimento para daqui a dois anos. Ele deverá custar “várias centenas de dólares” devido ao alto custo de seus componentes robóticos e de seus custos associados.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
