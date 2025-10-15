Promoções na App Store: Sparky, Katakana Letters, Animatic e mais!

Nesta quarta-feira de novo processador M5, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!
O Sparky (criado por Ryan Rook) é um aplicativo para você acompanhar os custos das suas assinaturas e pagamentos recorrentes.
Tenha acesso rápido ao custo e calcule suas despesas mensais de forma fácil e sem propagandas. Receba notificações e proteja seu acesso com o Face ID/Touch ID.
Se não quer surpresas com seus gastos mensais, aproveite agora mesmo o desconto! 💰
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$320 em descontos:
Jogos
Aprenda japonês se divertindo.
Jogo de aventura.
Puzzles.
Aplicativos
Crie animações.
Sons para relaxar.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸