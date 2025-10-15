Navegue

Promoções na App Store: Sparky, Katakana Letters, Animatic e mais!

Marcelo Melo
15/10/2025 • 20:56

Nesta quarta-feira de novo processador M5, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

O Sparky (criado por Ryan Rook) é um aplicativo para você acompanhar os custos das suas assinaturas e pagamentos recorrentes.

Tenha acesso rápido ao custo e calcule suas despesas mensais de forma fácil e sem propagandas. Receba notificações e proteja seu acesso com o Face ID/Touch ID.

Se não quer surpresas com seus gastos mensais, aproveite agora mesmo o desconto! 💰

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$320 em descontos:

Jogos

Aprenda japonês se divertindo.

Jogo de aventura.

Puzzles.

Aplicativos

Crie animações.

Sons para relaxar.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
