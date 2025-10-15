Terceira temporada de “Fortuna” é a estreia do dia no Apple TV

A terceira temporada da série de comédia “Fortuna” (“Loot”) já está disponível no catálogo do Apple TV. A série acompanha Molly Wells (Maya Rudolph), uma bilionária do setor de tecnologia que, após um divórcio de US$87 bilhões, busca um novo propósito ao liderar uma fundação filantrópica.

Nos novos episódios, Molly retoma sua jornada à frente da Wells Fundation. Focada principalmente em seu trabalho de caridade, Molly não quer nada com homens e agora está determinada a transformar seu império em uma força real de mudança social.

Depois de deixar tudo para trás no final da segunda temporada, agora ela precisa lidar com as consequências de sua escolhas, enquanto descobre novas tensões dentro da fundação e aprofunda sua relação com seu assistente Nicholas (Joel Kim Booster) e com o colega Arthur (Nat Faxon).

Reveja o trailer:

O elenco principal volta completo, com Maya, Booster, Faxon, Michaela Jaé Rodriguez (Sofia Salinas) e Ron Funches (Howard).

Criada e roteirizada pelos ganhadores do Emmy Alan Yang e Matt Hubbard, a comédia tem Maya como uma de suas produtoras executivas ao lado de Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky (da 3 Arts) e Natasha Lyonne, bem como os próprios Yan e Hubbard. A série é produzida pela Universal Television, do Universal Studio Group.

Os dois primeiros episódios da terceira temporada de “Fortuna” já estão disponíveis para streaming — já os oito restantes serão liberados semanalmente, às quartas-feiras, até 10 de dezembro.

O Apple TV está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

