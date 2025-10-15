Tim Cook desafia Trump e promete aumentar investimentos na China

O CEO da Apple, Tim Cook, está na China promovendo o lançamento (adiado) do iPhone Air. Entretanto, ele também aproveitou a visita ao país para debater alguns assuntos mais burocráticos.

Segundo a Reuters, o executivo se encontrou com Li Lecheng, ministro da Indústria da China, também responsável por questões de tecnologia da informação. Cook teria dito ao ministro que a Apple aumentará seus investimentos locais e que pretende intensificar ainda mais a cooperação entre a empresa e o país.

A promessa teria sido feita mesmo com a intensificação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e a declarada insatisfação do presidente americano Donald Trump sobre os investimentos da Apple fora do seu país natal. Vale notar que a Maçã passou a apostar muito na Índia após os empecilhos comerciais enfrentados na China.

Destacando o “mercado superdimensionado” e o “sistema industrial completo” da China, Li prometeu garantir “um ambiente de negócios favorável para empresas estrangeiras, incluindo a Apple” no mercado doméstico.

Cook ganha um Labubu exclusivo

Ainda durante sua visita, ele se encontrou com o CEO da Pop Mart, Wang Ning, e com o criador de The Monsters, Kasing Lung — designer por trás do personagem Labubu, que se tornou extremamente popular em todo o mundo.

No encontro, inclusive, Lung presenteou Cook com um Labubu exclusivo, inspirado no estilo do executivo — com direito a um iPhone 17 miniaturizado.

Cook também fez paradas pela loja da Apple em Pudong, além de se encontrar com a equipe da Lilith Games (por trás do jogo AFK Journey) e visitou a artista Wang Fei Fei no set de seu novo videoclipe, que foi filmado usando um ‌iPhone 17 Pro‌.

via AppleInsider, MacRumors