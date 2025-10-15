Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Tim Cook desafia Trump e promete aumentar investimentos na China

Luiz Gustavo Ribeiro
15/10/2025 • 15:46
Foto de ChinaImages / Depositphotos
Tim Cook, CEO da Apple

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, está na China promovendo o lançamento (adiado) do iPhone Air. Entretanto, ele também aproveitou a visita ao país para debater alguns assuntos mais burocráticos.

Publicidade

Segundo a Reuters, o executivo se encontrou com Li Lecheng, ministro da Indústria da China, também responsável por questões de tecnologia da informação. Cook teria dito ao ministro que a Apple aumentará seus investimentos locais e que pretende intensificar ainda mais a cooperação entre a empresa e o país.

A promessa teria sido feita mesmo com a intensificação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e a declarada insatisfação do presidente americano Donald Trump sobre os investimentos da Apple fora do seu país natal. Vale notar que a Maçã passou a apostar muito na Índia após os empecilhos comerciais enfrentados na China.

Destacando o “mercado superdimensionado” e o “sistema industrial completo” da China, Li prometeu garantir “um ambiente de negócios favorável para empresas estrangeiras, incluindo a Apple” no mercado doméstico.

Cook ganha um Labubu exclusivo

Ainda durante sua visita, ele se encontrou com o CEO da Pop Mart, Wang Ning, e com o criador de The Monsters, Kasing Lung — designer por trás do personagem Labubu, que se tornou extremamente popular em todo o mundo.

Publicidade

No encontro, inclusive, Lung presenteou Cook com um Labubu exclusivo, inspirado no estilo do executivo — com direito a um iPhone 17 miniaturizado.

Cook também fez paradas pela loja da Apple em Pudong, além de se encontrar com a equipe da Lilith Games (por trás do jogo AFK Journey) e visitou a artista Wang Fei Fei no set de seu novo videoclipe, que foi filmado usando um ‌iPhone 17 Pro‌.

via AppleInsider, MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Câmeras com abertura variável nos “iPhones 18 Pro” são corroboradas
Posts relacionados