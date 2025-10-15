Vídeo: Q&A — o iPhone Air veio para ficar ou vai vazar?

E cá estamos de volta com uma nova edição da nossa série Q&A (questions and answers, ou perguntas e respostas). Para quem curte, é possível encontrar todos os Q&As passados aqui ou nessa playlist do YouTube.
Tal como os últimos, coletamos perguntas que vocês nos enviaram no começo desta semana pelo nosso Instagram. Tem funcionado muito bem, por lá. 😊
Aproveitando como sempre a oportunidade, pedimos a todos que mandem dicas/sugestões (ou pelo formulário de contato, ou pelas redes sociais) do que devemos cobrir em futuros vídeos para o nosso canal. Boas ideias de pautas ajudam bastante!
Espero que gostem, curtam e fiquem ligados para futuros posts desse tipo lá no YT! Até breve, pessoal.
APOIO: Revolut
Viajar com a Revolut é sinônimo de praticidade e economia. Com a conta global Revolut, você pode fazer câmbio instantâneo entre mais de 30 moedas, em mais de 160 países, com uma das taxas competitivas do mercado (0,6% dentro do horário comercial). Além disso, é possível usar o app para controlar seus gastos em tempo real, sacar dinheiro no exterior com segurança, fazer compras usando o seu cartão físico ou digital (compatível com o Apple Pay) e ainda aproveitar um bônus de 5% de cashback (limitado a R$100) na sua primeira operação de câmbio ao abrir a sua conta pelo link do MacMagazine.