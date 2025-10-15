X agora sincroniza rascunhos de posts entre dispositivos

O X (antigo Twitter) anunciou há pouco que, a partir de hoje, os rascunhos salvos pelos usuários serão sincronizados entre dispositivos, o que permitirá retornar a uma ideia de post mesmo ao navegar de um aparelho diferente daquele que foi usado para redigi-la originalmente.

Publicidade

De acordo com o chefe de produto da rede social comandada por Elon Musk, Nikita Bier, esse era um dos recursos mais requisitados por usuários nos últimos dez anos.

After 10 years of asking, we are finally rolling out synced drafts:



Drafts written on the X app will now be there when you login on the web.



Happy poasting. https://t.co/XfjyyBhLXK pic.twitter.com/82fAxDkh3x — Nikita Bier (@nikitabier) October 14, 2025 Após 10 anos de pedidos, estamos finalmente liberado os rascunhos sincronizados:



Rascunhos escritos no app do X ainda estarão lá quando você entrar pela web



Boas postagens.

Em uma outra postagem, a rede social explicou que a novidade já está funcionando na web e no app do X para iOS. Usuários de dispositivos Android, por outro lado, terão que esperar mais um pouco para aproveitar a sincronização de rascunhos.

your drafts yearn to be published



now synced on all devices — X (@X) October 15, 2025 seus rascunhos anseiam por serem publicados



agora sincronizados em todos os dispositivos

Essa sincronização, vale notar, ainda não suporta rascunhos com mídias anexadas, o que pode ser bem chato levando em conta a quantidade posts com imagens e vídeos em circulação hoje em dia no X. Isso, no entanto, não deverá tardar, uma vez que a equipe da rede social já trabalha para adicionar suporte a esse tipo de post em breve, como confirmado por Bier.

Mais detalhes sobre contas

Há muitos anos, o X exibe, além do nome de usuário e a quantidade seguidores, informações como a data em que uma pessoa entrou para a plataforma em seu perfil — algo que tem como objetivo ajudar outros usuários a determinar se aquela conta se trata de um perfil legítimo ou não.

Publicidade

Hoje, a rede social anunciou que está expandindo (em caráter experimental) essas informações ao incluir dados como o número de vezes que o dono do perfil trocou o nome de usuário, por onde ele conectou (como via App Store) e também o seu país de origem.

When you read content on X, you should be able to verify its authenticity. This is critical to getting a pulse on important issues happening in the world.



As part of that, we're experimenting with displaying new information on profiles, including which country an account is… pic.twitter.com/OYgT1OiJdA — Nikita Bier (@nikitabier) October 14, 2025 Ao ler conteúdo no X, você deve poder verificar sua autenticidade. Isso é fundamental para entender questões importantes que acontecem no mundo.



Como parte disso, estamos experimentando exibir novas informações nos perfis, incluindo o país em que a conta está localizada, entre outros detalhes.



A partir da semana que vem, vamos divulgar isso em alguns perfis de membros da equipe X para obter feedback.

Todos os dados podem ser conferidos na seção “About this account” (“Sobre esta conta”) da rede social, como é possível conferir na imagem acima. Ela, no entanto, só está disponível (pelo menos por enquanto) em perfis de membros da equipe do X.

O que acharam das novidades?