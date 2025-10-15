X agora sincroniza rascunhos de posts entre dispositivos

O X (antigo Twitter) anunciou há pouco que, a partir de hoje, os rascunhos salvos pelos usuários serão sincronizados entre dispositivos, o que permitirá retornar a uma ideia de post mesmo ao navegar de um aparelho diferente daquele que foi usado para redigi-la originalmente.
De acordo com o chefe de produto da rede social comandada por Elon Musk, Nikita Bier, esse era um dos recursos mais requisitados por usuários nos últimos dez anos.
Em uma outra postagem, a rede social explicou que a novidade já está funcionando na web e no app do X para iOS. Usuários de dispositivos Android, por outro lado, terão que esperar mais um pouco para aproveitar a sincronização de rascunhos.
Essa sincronização, vale notar, ainda não suporta rascunhos com mídias anexadas, o que pode ser bem chato levando em conta a quantidade posts com imagens e vídeos em circulação hoje em dia no X. Isso, no entanto, não deverá tardar, uma vez que a equipe da rede social já trabalha para adicionar suporte a esse tipo de post em breve, como confirmado por Bier.
Mais detalhes sobre contas
Há muitos anos, o X exibe, além do nome de usuário e a quantidade seguidores, informações como a data em que uma pessoa entrou para a plataforma em seu perfil — algo que tem como objetivo ajudar outros usuários a determinar se aquela conta se trata de um perfil legítimo ou não.
Hoje, a rede social anunciou que está expandindo (em caráter experimental) essas informações ao incluir dados como o número de vezes que o dono do perfil trocou o nome de usuário, por onde ele conectou (como via App Store) e também o seu país de origem.
Todos os dados podem ser conferidos na seção “About this account” (“Sobre esta conta”) da rede social, como é possível conferir na imagem acima. Ela, no entanto, só está disponível (pelo menos por enquanto) em perfis de membros da equipe do X.
O que acharam das novidades?