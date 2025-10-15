Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

X agora sincroniza rascunhos de posts entre dispositivos

A rede social também está testando uma nova seção com informações sobre contas
Bruno Cardoso
15/10/2025 • 17:59

O X (antigo Twitter) anunciou há pouco que, a partir de hoje, os rascunhos salvos pelos usuários serão sincronizados entre dispositivos, o que permitirá retornar a uma ideia de post mesmo ao navegar de um aparelho diferente daquele que foi usado para redigi-la originalmente.

Publicidade

De acordo com o chefe de produto da rede social comandada por Elon Musk, Nikita Bier, esse era um dos recursos mais requisitados por usuários nos últimos dez anos.

Após 10 anos de pedidos, estamos finalmente liberado os rascunhos sincronizados:

Rascunhos escritos no app do X ainda estarão lá quando você entrar pela web

Boas postagens.

Em uma outra postagem, a rede social explicou que a novidade já está funcionando na web e no app do X para iOS. Usuários de dispositivos Android, por outro lado, terão que esperar mais um pouco para aproveitar a sincronização de rascunhos.

seus rascunhos anseiam por serem publicados

agora sincronizados em todos os dispositivos

Essa sincronização, vale notar, ainda não suporta rascunhos com mídias anexadas, o que pode ser bem chato levando em conta a quantidade posts com imagens e vídeos em circulação hoje em dia no X. Isso, no entanto, não deverá tardar, uma vez que a equipe da rede social já trabalha para adicionar suporte a esse tipo de post em breve, como confirmado por Bier.

Mais detalhes sobre contas

Há muitos anos, o X exibe, além do nome de usuário e a quantidade seguidores, informações como a data em que uma pessoa entrou para a plataforma em seu perfil — algo que tem como objetivo ajudar outros usuários a determinar se aquela conta se trata de um perfil legítimo ou não.

Publicidade

Hoje, a rede social anunciou que está expandindo (em caráter experimental) essas informações ao incluir dados como o número de vezes que o dono do perfil trocou o nome de usuário, por onde ele conectou (como via App Store) e também o seu país de origem.

Ao ler conteúdo no X, você deve poder verificar sua autenticidade. Isso é fundamental para entender questões importantes que acontecem no mundo.

Como parte disso, estamos experimentando exibir novas informações nos perfis, incluindo o país em que a conta está localizada, entre outros detalhes.

A partir da semana que vem, vamos divulgar isso em alguns perfis de membros da equipe X para obter feedback.

Todos os dados podem ser conferidos na seção “About this account” (“Sobre esta conta”) da rede social, como é possível conferir na imagem acima. Ela, no entanto, só está disponível (pelo menos por enquanto) em perfis de membros da equipe do X.

O que acharam das novidades?

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Fabricantes chinesas revelam sistemas com visuais idênticos ao do iOS 26
Posts relacionados