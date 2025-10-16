Navegue

Apple prepara MacBooks Pro com telas OLED sensíveis ao toque, chip “M6” e novo design para 2026, diz Bloomberg

Bruno S. Gentile
16/10/2025 • 17:21
CNET
Mão tocando na tela do MacBook Pro

A Apple está desenvolvendo uma nova geração de MacBooks Pro com telas sensíveis ao toque, chip “M6” e painel OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz. em um projeto que marca uma das mudanças mais significativas da linha em mais de uma década.

Segundo o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), os novo MacBooks Pro adotarão um design mais fino e leve, além de substituir o atual notch por um recorte circular que abriga a câmera Center Stage — conceito semelhante à Ilha Dinâmica (Dynamic Island) do iPhone. A empresa também está desenvolvendo uma dobradiça reforçada e uma nova estrutura de tela para evitar movimentos ao toque, algo comum em notebook com painéis táteis.

MacBook Pro de 14″ com chip M5

A Apple manterá o trackpad e o teclado físico, permitindo que o toque funcione como uma opção complementar de controle. Os novos modelos deverão ser lançados em versões de 14 e 16 polegadas e custar algumas centenas de dólares a mais que os atuais, que começam em US$2.000 (14″) e US$ 2.500 (16″).

O jornalista ainda destaca que a empresa está explorando a substituição do Touch ID pelo Face ID. A mudança, entretanto, “ainda levará anos”, para chegar aos Macs, segundo Gurman.

A Apple também está explorando outra grande mudança no Mac: a troca do leitor de impressão digital Touch ID pelo Face ID. Mas isso ainda levará anos.

O projeto marcaria o rompimento histórico com a filosofia original de Steve Jobs, que rejeitava o uso de telas de computador sensíveis ao toque ao apontar que eram pouco ergonômicas e práticas. Tim Cook, anos depois, reforçou a mesma visão ao dizer que combinar um tablet e um laptop seria “como misturar uma torradeira com uma geladeira”.

Entretanto, nos últimos anos o CEO 2Chief executive officer, ou diretor executivo. da Maçã tem ido na contramão do que outrora disse ao, cada vez mais, aproximar o macOS e o iPadOS, baseando ambos na arquitetura Apple Silicon e com ecossistemas de apps cada vez mais integrados.

Antes do novo modelo, a Apple planeja lançar versões dos MacBooks Pro atuais com chips “M5 Pro” e “M5 Max” em 2026. O design atual, introduzido em 2021, continuará à venda até a chegada da nova geração. Nesta semana, vale notar, o modelo de entrada recebeu o novíssimo chip M5.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
