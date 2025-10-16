Navegue

Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch App Store Brasil câmera desconto Design Dicas Estados Unidos fotos Gadgets Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store Jogos lançamento Mac MacMagazine macOS Microsoft Música novidades oferta Pesquisa produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais update usuários vendas vídeo áudio

Divulgação/Apple
Bundle com Apple TV e Peacock oferece até 37% de desconto nos EUA

Bruno S. Gentile
16/10/2025 • 15:27
Leitura de 2 minuto

A Apple e a NBCUniversal anunciaram hoje o lançamento de um novo bundle de streaming que reúne o Apple TV e o Peacock em uma única assinatura mensal, com desconto de até 37% em relação aos planos individuais. O pacote estará disponível a partir de 20 de outubro, inicialmente apenas nos Estados Unidos.

Os assinantes poderão escolher entre duas opções, Apple TV + Peacock Premium (com anúncios) por US$15/mês, ou Apple TV + Peacock Premium Plus (quase sem anúncios) por US$20/mês. Segundo as empresas, o objetivo é oferecer uma experiência mais acessível e integrada, combinando séries originais premiadas, eventos esportivos ao vivo e franquias populares em único serviço.

A partir de 20 de outubro, assine o Apple TV e o Peacock juntos por um ótimo preço.
#AppleTV #Peacock

O acordo inclui uma oferta especial para quem já é assinante do Apple One. Clientes dos planos Família e Premium poderão assinar o Peacock Premium Plus com 35% de desconto, marcando o primeiro benefício cruzado dentro do pacote de serviços da Apple.

“Estamos entusiasmados em apresentar este pacote repleto de programas incríveis e em levar as produções do Apple TV a mais pessoas em mais lugares”, afirmou Oliver Schusser, vice-presidente do Apple TV, Apple Music, Sports e Beats.

Com essa iniciativa inédita, Matt Strauss, presidente da NBCUniversal Media Group, acredita que as empresas estão “redefinindo o que deve ser a jornada do consumidor em um bundle de streaming”.

Além do desconto, o acordo prevê um intercâmbio de conteúdo entre os dois serviços. Assinantes do Peacock poderão assistir gratuitamente a até três episódios de séries do Apple TV. Já usuários do streaming da Maçã terão acesso a episódios da NBCU, como incluindo Law & Order e “Bel-Air”.

O novo pacote surge em meio a uma tendência de consolidação no setor de streaming, que busca conter uma onde de cancelamentos e ampliar as bases de assinantes fiéis após anos de crescimento acelerado. Com o movimento, a Apple inicia sua caminhada para realizar um desejo antigo de tornar o Apple TV um negócio cada vez mais autônomo dentro de seu ecossistema.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
