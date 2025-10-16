Bundle com Apple TV e Peacock oferece até 37% de desconto nos EUA

A Apple e a NBCUniversal anunciaram hoje o lançamento de um novo bundle de streaming que reúne o Apple TV e o Peacock em uma única assinatura mensal, com desconto de até 37% em relação aos planos individuais. O pacote estará disponível a partir de 20 de outubro, inicialmente apenas nos Estados Unidos.

Os assinantes poderão escolher entre duas opções, Apple TV + Peacock Premium (com anúncios) por US$15/mês, ou Apple TV + Peacock Premium Plus (quase sem anúncios) por US$20/mês. Segundo as empresas, o objetivo é oferecer uma experiência mais acessível e integrada, combinando séries originais premiadas, eventos esportivos ao vivo e franquias populares em único serviço.

Starting October 20, get Apple TV and Peacock together for one great price.#AppleTV #Peacock pic.twitter.com/xA7lmaj4GQ — Apple TV (@AppleTV) October 16, 2025 A partir de 20 de outubro, assine o Apple TV e o Peacock juntos por um ótimo preço.

O acordo inclui uma oferta especial para quem já é assinante do Apple One. Clientes dos planos Família e Premium poderão assinar o Peacock Premium Plus com 35% de desconto, marcando o primeiro benefício cruzado dentro do pacote de serviços da Apple.

“Estamos entusiasmados em apresentar este pacote repleto de programas incríveis e em levar as produções do Apple TV a mais pessoas em mais lugares”, afirmou Oliver Schusser, vice-presidente do Apple TV, Apple Music, Sports e Beats.

Com essa iniciativa inédita, Matt Strauss, presidente da NBCUniversal Media Group, acredita que as empresas estão “redefinindo o que deve ser a jornada do consumidor em um bundle de streaming”.

Além do desconto, o acordo prevê um intercâmbio de conteúdo entre os dois serviços. Assinantes do Peacock poderão assistir gratuitamente a até três episódios de séries do Apple TV. Já usuários do streaming da Maçã terão acesso a episódios da NBCU, como incluindo “Law & Order“ e “Bel-Air”.

O novo pacote surge em meio a uma tendência de consolidação no setor de streaming, que busca conter uma onde de cancelamentos e ampliar as bases de assinantes fiéis após anos de crescimento acelerado. Com o movimento, a Apple inicia sua caminhada para realizar um desejo antigo de tornar o Apple TV um negócio cada vez mais autônomo dentro de seu ecossistema.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

